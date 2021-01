Congo-Kinshasa: Kongo Central - L'Honorable Pierre Anatole Matusila rend hommage à André Masumbu Baya !

Oraison funèbre

Honorable André Masumbu Baya,

DEPUTE PROVINCIAL DU KONGO CENTRAL, ELU DE LA CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE SEKE BANZA.

Mesdames et Messieurs membres de la famille de l'Honorable André MASUMBU BAYA, avec l'expression de mes condoléances les plus attristées réitérées,

Honorables Députés Nationaux, Sénateurs et Députés provinciaux,

Mesdames et Messieurs en vos titres et qualités,

C'est pour moi un pénible devoir que celui de prendre la parole devant le corps inerte de l'Honorable André MASUMBU BAYA, qui nous a quittés douloureusement le vendredi 18 décembre 2020, suite à une courte maladie qui s'est brusquement aggravée les dernières semaines.

Alors que l'on venait de lui rendre plusieurs visites à domicile puis au Centre Hospitalier NGANDA où son état de santé était en voie de stabilisation, d'où il est même sorti, qu'elle ne fut pas notre désagréable surprise d'apprendre qu'il venait d'être à nouveau admis à LOMO Médical qui l'a transféré d'urgence, le lendemain, à H.J Hospitals où nous avons eu l'occasion de lui rendre visite malheureusement ce sera la dernière avant que l'on nous apprenne le soir même la nouvelle fatale de son décès.

Honorable André MASUMBU BAYA et cher Collègue,

Le vendredi 18 décembre 2020, tu nous as quittés. Oui ce vendredi-là, telle une étoile qui disparaît dans le firmament, tu t'en es allé, laissant ta chère épouse, tes précieux enfants, ta famille tant aimée, tes frères et sœurs de SEKE BANZA et du Kongo central, et nous tes compagnons de lutte, éperdus et sans voix, obligés d'accepter l'inacceptable, de chercher à comprendre l'incompréhensible. Nous sommes comme désarmés, vaincus de te voir étendus là devant nous, dépouillés de ta présence si vivante et si généreuse !

Mais, nous laisser désarmer par cette fatalité de ton départ que rien ne prédestinait à une mort précoce, toi qui étais plein de vigueur, de vivacité et de vie ; passionné de la droiture, d'éthique et de la moralité publique, ce serait laisser croire que la mort est notre maître et que les morsures de son fouet pourraient nous disperser dans la douleur comme, une meute effrayée. Ce serait trahir ton combat, tourner le dos à ta profonde foi et nous détourner de ta lumineuse et invincible espérance qui ont nourri ta vie et motivé ton combat politique.

Ta vie « Tout en Tous » pour paraphraser les Saintes Ecritures, était toute consacrée aux valeurs vives et pérennes de la République tant dans ton cursus professionnel que politique.

Trônant à la tête de ce grand Cabinet d'Audit, niché dans le vétuste bâtiment de l'Agence Zaïre Presse devenu l'ACP, la nouvelle Agence Congolaise de Presse ; en 2016, tu fais partie de 118 premiers Experts-Comptables agréés, reconnus par le Ministère des Finances, dans le nouvel Ordre National des Experts-Comptables de la République Démocratique du Congo » ONEC/RDC.

Dans ton parcours de député national siégeant comme Membre de la Commission Economique et Financière au cours de deux précédentes mandatures, et de député provincial jusqu'à ton retour à la maison du Père le 18 décembre 2020 du regroupement politique ENSEMBLE POUR LE CHANGEMENT ici en qualité de Secrétaire Général Adjoint chargé du Contrôle et Audit, élu sous le label du Parti pour la Renaissance du Congo, RECO en sigle dont tu es le Président-Fondateur, enregistré par l'Arrêté N°38/2006 ayant son siège sis A 3-4 de l'Avenue Bonga dans la Commune de Kalamu. Tu étais partisan du jeu démocratique franc respectueux de l'ordre, de la légalité et de la légitimité confortées par des textes, toujours préoccupé de ce qui était ton credo, le bien commun et le salut du peuple qui transitent par l'amélioration de ses conditions sociales d'existence.

Le 23 mars 2018 dans le cadre d'une stratégie électorale avec la vision du Mouvement « ENSEMBLE » de Moïse Katumbi Chapwe, ton parti RECO et six autres partis coalisaient pour concourir aux élections sous la plateforme « Alliance des Mouvements du Kongo, AMK en sigle.

Oui, de ce combat politique, nous sommes témoins. Il a été mû par un principe qui le fondait et un horizon qui le guidait : être un homme pour les autres, tu ne militais pas pour ton ventre, mais pour les autres, pour le pays et pour la province du Kongo Central, pour ta circonscription électorale de Seke-Banza, ton fief naturel qui est aussi celui de Mgr Raymond Ndudi Nianga, du général d'Armée Léopold Masiala Kikhela Nkulu Nkangala, du premier gouverneur de notre province après l'accession de notre pays à l'indépendance et ancien Président sectionnaire de l'ABAKO-KALAMU, l'homme qui a convoqué la réunion du 4 janvier 1959 qui fut le détonateur du mouvement insurrectionnel qui a accéléré l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale, j'ai cité Faustin Vital Moanda, mais aussi le fief naturel de Joseph Mbenza Thubi, de Masela Siku, de Vangu Payadou Covapa, de Madame Florentine Soki Fuani Eyenga, de Mavungu Tsiku Joachin et, de la dernière non pas de moindre, de Maman Charlotte Khonde, victime innocente d'une balle assassine tirée à bout portant par une main armée par ceux qui désormais disposent du droit de vie et de mort d' un Etat failli !

Autant dire que ton engagement politique, pour un homme qui vivait de son cabinet d'expert-comptable, ne se justifiait que comme un apostolat, comme un sacerdoce, comme une diaconie c'est-à-dire comme un service à tes frères et sœurs Kongo et à tes compatriotes Congolais.

Et tu étais persuadé que ton engagement politique ne pouvait atteindre sa fin que s'il était solidement enraciné sur des valeurs cardinales considérées comme non-négociables, comme insacrifiables à l'autel de quelques intérêts que ce soit. Ces valeurs c'est le triomphe du Droit sur les calculs politiciens de bas étages, la moralisation de la vie publique et la bonne gouvernance de la chose publique. Ces valeurs ont guidé ton mandat comme Député National et elles ont constitué le socle de tes actions comme Député provincial.

De nature intransigeante, tu n'étais pas homme à négocier ce qui ne l'était pas. Tu t'offusquais face à tout ce qui s'apparentait à l'infamie, à l'opprobre, à l'indignité et à la corruption.

Les nombreux auditeurs du « Dialogue Entre Congolais » de Radio onusienne Okapi se souviendront longtemps de tes prises de positions tranchées sur des sujets dont tu avais une maîtrise plus qu'avérée. A titre illustratif, tu avais à cœur de voir les jalons du port en eaux profondes être posés en priorité à l'Embouchure de Banana en partenariat avec les Émirats Arabes Unis ou autres Bailleurs des fonds avant de devoir jeter un pont entre les capitales les plus rapprochées du monde, Kinshasa et Brazzaville.

N'ayant pas ta langue dans ta poche, droit dans tes bottes et ton chapeau bien calé par-dessus ta tête, tu savais appeler le chat par son nom. Et si d'aventure tu n'y parvenais pas, tu savais prendre le devant, descendant toi-même en personne s'il le faut dans l'arène pour faire entendre raison, parfois au péril de ta vie.

Bravant la peur, on t'a vu plus d'une fois au peloton de tête des marches pacifiques pour la revendication des droits du peuple souverain. Tu t'étonnais pour cela de voir la cohorte des forces de l'ordre et de sécurité tirer à bout portant sur des paisibles députés au cours desdites marches, lorsque ces derniers n'étaient pas simplement pourchassés comme de vulgaires malfrats.

Et, c'est par fidélité à l'horizon qui guidait ton engagement politique et aux valeurs qui en constituaient le socle que tu as initié la motion de défiance contre le Gouverneur de province du Kongo central, à la suite du scandale sexuel qui aura souillé, en la désacralisant toute la République, ruiné la crédibilité de notre province, la province chère à Kimpa Vita, à Simon Kimbangu et à Kasa-Vubu et sali l'honneur de tout un peuple, un peuple dont le grand anthropologue allemand Léo Frobemius, avait dit déjà au 19è siècle qu'il était civilisé jusqu' à la moelle épinière !

Tu as considéré que certains collègues avaient cédé à la tentation de l'argent sale et facile face au réquisitoire du Procureur Général près la Cour de Cassation ayant clairement identifié le « Commanditaire attitré » de ce scandale.

Ne pouvant s'accommoder d'une telle forfaiture, le très Honorable député provincial de SEKE BANZA Masumbu Baya André, du terme grec Andreas qui se traduit par le courage et l'audace aura opté, en ta particulière qualité de membre actif de la Commission d'enquête instituée à cet effet, pour l'exercice parlementaire à travers la célèbre motion de défiance du 04 décembre 2019.

C'est donc au nom de la lutte pour le triomphe de l'Etat de droit et de la moralité publique que tu as eu le courage d'initier cette motion de défiance. Pour rien au monde, tu n'as cédé aux sollicitations, ni à la tentation du gain facile et des avantages indus sur le dos du peuple, devant lesquels courbent aujourd'hui nombre de nos collègues qui ont du mal à résister au piège de la mangeoire. Tu n'étais pas homme à marchander ni à traficoter tes motions. Tu es resté fidèle à tes principes et solidement accroché à tes valeurs.

Et le fait que cette motion ait accueilli la majorité des voix à l'Assemblée provinciale et abouti à l'arrêt R. Const. 1171 de la Cour Constitutionnelle signifie que la cause que tu défendais est juste et qu'elle est conforme aux exigences d'une conscience droite et raisonnable.

Il est vrai que tu nous quittes sans avoir vu l'aboutissement de ta lutte, c'est-à- dire l'application de l'arrêt R. Const. 1171 au point que certains pourraient penser que le Mal a eu raison du Bien, l'Injustice a vaincu la Justice, la Force et l'Arbitraire ont triomphé du Droit et de la Raison, le Gangstérisme a eu Raison de la Civilité, la Médiocrité de l'Excellence. En réalité ce n'est là qu'une apparente victoire de la mort sur la vie, pour celui comme toi, dont l'action est mue par l'espérance, la Mort, le Mal, l'Injustice, la Force et l'Arbitraire, le Gangstérisme et la Médiocrité n'auront jamais le dernier mot. En effet, tu es parti peut-être, mais plusieurs ont compris le sens de ton combat et, avec eux, nous nous engageons à le poursuivre. Nous te faisons le serment de ne jamais renoncer à la lutte pour les valeurs qui ont guidé ton engagement politique, valeurs que nous avons partagées et qui expliquent ce privilège, cette richesse d'avoir croisé ton chemin et d'avoir mené ensemble ce combat pour le Droit, la Justice, la Raison et l'Excellence.

L'histoire aura retenu et reconnaîtra que pour l'honneur et l'exemplarité, un élu a payé jusqu'au sacrifice de sa vie afin de laver la terre de ses ancêtres de la malédiction! Car, depuis cette motion de défiance contre le Gouverneur de province dont tu fûts l'initiateur, tu savais à quoi tu t'exposais !

Cher Collègue,

Seule la mort « inéluctable » aura enfin eu raison de ton intrépide et indéfectible fermeté. Car mortels, nous naissons, mortels, nous mourrons. Quoiqu'ayant passé l'arme à gauche, ton combat ne restera pas vain.

Tel un général tombé sur le front des opérations, tu auras mérité de la patrie. Et ton nom, à jamais inscrit dans le Carré soft au Panthéon des Immortels.

Et parce que tu as consacré ta lutte à une cause juste, à la promotion de tes compatriotes, puisse Nzambi a Mpungu et nos ancêtres, nos Bakulu, t'accueillir dans la demeure des justes. Et delà, ne nous oublie pas, n'oublie pas ton pays et particulièrement ton Kongo Central que tu as tant aimé. Ensemble avec nos figures emblématiques Kongo, Kimpa Vita, Simon Kimbangu, Joseph Kasa-Vubu, Edmond Nzeza N'Landu et tous les autres, poursuis avec nous ce combat pour une République démocratique du Congo et un Kongo Central où règnent véritablement l'Etat de droit, la bonne gouvernance et la prospérité partagée.

Adieu l'Expert !

Adieu l'Expert-comptable !

Adieu le Motionnaire !

Adieu Honorable !

Adieu Cher Collègue !

Adieu l'Ami et Frère !

Repose en Paix.

La Patrie t'est reconnaissante !

Que la terre de tes Ancêtres et de Nos Ancêtres te soit douce et légère !

(Oraison funèbre de l'Honorable Pierre Anatole Matusila prononcée le 3 janvier 2021 à l'occasion du décès à Kinshasa, le 18 décembre 2020, de l'Honorable André Masumbu Baya)