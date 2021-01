Togo: Trois élèves fauchés par un conducteur utilisant son téléphone au volant

On ne le dira jamais assez, l'utilisation du téléphone portable au volant est dangereux pour l'auteur et aussi les autres usagers de la route.

D'après nos confrères de Flambeau Des Démocrates (le site), un conducteur faisant usage de son téléphone au volant a fauché et tué hier lundi rentrée des classes pour le second trimestre au Togo, trois élèves.

"Les faits se sont déroulés, à Lomé, plus précisément à Légbassito, non loin du Camp, ce lundi 4 janvier. Jour de reprise des classes, après les congés de fêtes de fin d'année.Téléphone au volant, selon les témoignages, un conducteur de voiture de marque « Toyota Corolla » déroute et ramasse, sur les trottoirs, trois élèves du cours primaire, au retour des classes.

Malheureusement, les victimes n'auront pas la vie sauve, après cet accident mortel. Choqués et meurtris par le déroulement des faits, les riverains, très en colère, ont voulu faire la peau au conducteur indélicat. Mais ce dernier n'a eu la vie sauve que grâce à l'intervention, in extremis, des éléments du Camp FIR, aux encablures desquelles se sont déroulés les faits. Se défendant, le mis en cause a plutôt soutenu, pour ce qui le concerne, dans sa version des faits, la thèse du volant qui lui a échappé", racontait le confrère.

Ce douloureux accident interpelle encore à plus de responsabilité des conducteurs mais aussi des autres usagers de la route.