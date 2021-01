Maroc: Le développement du système statistique au cœur de l'action de l'Observatoire national du marché du travail (ministre)

Rabat — Le ministre du Travail et de l'Insertion professionnelle, Mohamed Amekraz a indiqué, lundi à Rabat, que le développement du système statistique du marché du travail est au cœur de l'action de l'Observatoire national du marché du travail.

En réponse à une question orale sur "la mise en place d'un observatoire des informations du marché du travail", présentée par le groupe Justice et développement (PJD) à la Chambre des représentants, M. Amekraz a souligné que l'observatoire a été créé en 2014 en tant que direction centrale chargée de suivre et d'analyser la situation du marché du travail, de réaliser des études et de fournir les données nécessaires pour orienter et encadrer les politiques de l'emploi, en plus de la réalisation des études d'évaluation pour suivre l'impact des mesures et procédures prises pour stimuler l'emploi.