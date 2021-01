Congo-Kinshasa: Palu - Dorothée Gizenga annonce la convocation d'une Table-ronde

Le départ de Lugi Gizenga en juin 2020, les dissensions créées au sein du parti à la conquête du leadership sont là, en quelques mots, le résumé de tous les évènements sombres ayant marqué l'année 2020 au Parti Lumumbiste Unifié (Palu), héritage politique légué par le Patriarche.

Dans un message de vœux adressé aux militants et cadres de cette formation politique membre du Front Commun pour le Congo et rendu public le 29 décembre 2020, Dorothée Gizenga a soutenu l'idée pour elle, en tant que Président du Comité d'Action pour un Palu Uni et Unique (CAPUU), d'exploiter toutes les pistes qui permettront d'éteindre le feu qui y brûle et ayant débouché à la création de deux ailes.

C'est ainsi que, au rang des solutions trouvées, la fille aînée d'Antoine Gizenga a annoncé la convocation d'une Table-ronde qui réunira tous les responsables de base, les cadres et les représentants des factions actuelles. Ce cadre de concertation et de réconciliation débattra, a-t-elle précisé, autour des valeurs unitaires et idéologiques du Palu. Car, conclut-elle dans son message repris intégralement ci-dessous, un «Palu Uni» est plus fort que la somme de toutes ses factions.

PARTI LUMUMBISTE UNIFIE

COMITE D'ACTION POUR UN PALU UNIQUE ET UNI

MESSAGE DE VŒUX AUX MILITANS DU PARTI LUMUMBISTE UNIFIE (PALU)

La Présidente du Comité d'Action pour un Palu Uni et Unique (CAPUU), Dorothée Gizenga, présente à tous les militantes, militants et cadres, au nom du Parti Lumumbiste Unifié, ses vœux les meilleurs pour l'année 2021.

Certes, l'année 2020 qui s'achève, a été une de pires années que notre Parti n'ait jamais connu depuis sa création en 1964, du fait des divisions imputables aux intérêts individuels de certains de ses cadres et entretenues par des personnes extérieures.

Le CAPUU que j'ai la responsabilité de conduire, ne ménagera aucun effort, pour que notre cher Parti, le PALU, se retrouve représenté dans l'opinion auprès de militantes et militants, et dans la sphère politique, auprès des instances nationales et internationales, tel que cela nous fut légué par le Patriarche Antoine Gizenga.

A cet effet, la démarche de CAPUU est de consolider la base du PALU autour des idéaux lumumbistes, tout en établissant des relations avec d'autres véritables Lumumbistes. Une Table ronde sera convoquée incessamment autour des valeurs unitaires et idéologiques du Palu, à laquelle les responsables de base, les cadres du PALU et les représentants des factions actuelles du Parti seront conviés, car un « PALU uni » est plus fort que la somme des factions du PALU.

Le peuple vaincra !

Pour le Comité d'Action pour un Palu Uni et Unique

29 Décembre 2020