Congo-Kinshasa: Nouveau bain de sang à Beni - «C'en est trop ! ... rien ne peut expliquer une telle barbarie ! » (Moïse Katumbi)

Au moins 22 civils ont été tués le 31 décembre 2020 dans les champs avoisinant les villages de Tingwe et Kamungu, dans le territoire de Beni au Nord-Kivu, par des assaillants issus des groupes armés qui écument la région. A cette énième attaque, Moïse Katumbi hausse le ton. «C'en est trop ! Aucune motivation politique, aucun intérêt économique, rien ne peut expliquer une telle barbarie ! », a réagi le président d'Ensemble pour la République. Pour lui, c'est une fois de plus la RDC qui est humiliée, son armée défiée et ses institutions discréditées.

L'ancien Gouverneur du Katanga tape du poing sur la table afin qu'une solution définitive soit trouvée à cette tragédie. «Il y va de la crédibilité des institutions et de la dignité de notre peuple pour lesquelles il est fondé de consentir les plus grands sacrifices», souligne-t-il.

Tout en présentant ses condoléances aux familles et proches des victimes, Ensemble pour la République exhorte la population de ce coin du pays à plus de vigilance pour dénoncer les suspects et détecter tous les indices susceptibles de faciliter aux FARDC la traque et l'anéantissement de ces assaillants ainsi que la mise hors d'état de nuire de leurs complices.