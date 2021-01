Congo-Kinshasa: Inauguration des premiers sauts-de-moutons - Gentiny Ngobila en appelle au bon usage de ces ouvrages

Comme annoncé il y a quelques jours, le Chef de l'Etat Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a inauguré quelques ouvrages de sauts-de-moutons dans la ville-province de Kinshasa le 31 décembre 2020, dans la matinée. Prenant la parole en tant que numéro un de la ville, le Gouverneur Gentiny Ngobila a appelé tous les usagers de ces infrastructures à être consciencieux et responsables, et à la Police de circulation routière d'être plus professionnelle en faisant respecter le code de la route et signalisation à tous les usagers de ces sauts-de-moutons afin d'éviter des accidents.

Ensuite, il a présenté au Président de la République ses remerciements au nom de la population kinoise pour la matérialisation de sa grande vision pour le développement de la RDC. Il a souligné qu'avec ces ouvrages de haute portée, la ville de Kinshasa sera ouverte et les routes seront dégagées.

«Sous votre impulsion et leadership, l'exécutif provincial de Kinshasa a emboîté les pas aux vôtres en entreprenant des travaux sur certaines avenues de la Capitale dans le cadre de la planification urbaine à travers son plan directeur de transport de Kinshasa "PDTK", en sigle », a déclaré le numéro Un de la capitale.

Il faut souligner que ce plan dénommé PDTK, a prévu jusqu'à l'horizon 2040 la mise en place dans la ville de Kinshasa d'un réseau routier conséquent, des moyens de transport de grande masse à savoir, les bus à haut niveau de service et des trains urbains ainsi qu'un système de sécurité routier adapté aux exigences de la modernité.

Avec ce plan, Gentiny Ngobila a profité pour demander au Président Félix Antoine Tshisekedi de soutenir et d'accompagner la ville de Kinshasa dans la mise en œuvre de cet outil de planification qu'est le PDTK.

Par ailleurs, le Gouverneur de la Ville de Kinshasa s'est dit être convaincu que le Président de la République fera encore des œuvres grandioses pour lier les paroles aux actes en plaçant les congolais au centre de son quinquennat. «Pour ces œuvres, les kinoises et kinois vous sont grandement reconnaissants et vous disent du fond de leurs cœurs, grand merci », a-t-il dit.

En tant que chef de l'exécutif provincial, Gentiny Ngobila a remercié les entreprises de constructions et les régies de la République qui ont mis la main à la patte pour la réalisation de ces travaux et sollicite leur soutien continu dans la réalisation des projets du gouvernement central et provincial pour le bien-être de la population congolaise.