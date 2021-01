Congo-Kinshasa: Linafoot - V.Club venge la défaite de Dcmp devant Sanga Balende 2-0

Le jeudi 31 décembre dernier, comme pour clôturer l'année 2020 en beauté, Sa Majesté Sanga Balende a quitté son fief de Mbuji-Mayi pour venir battre Daring Club Motema Pembe 2-0, à Kinshasa, en match comptant pour la 13ème journée du 26ème championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot).

Trois jours après, soit le dimanche 3 janvier, V. Club a vengé cette défaite de Motema Pembe, en battant Sanga Balende par le même score de 2-0, sur la même pelouse du stade de Martyrs de la Pentecôte. Sanga Balende qui a bien clôturé l'année, commence donc une nouvelle année avec une défaite.

A une journée de la fin de la manche aller, le championnat devient très intéressant avec une bousculade terrible au classement. La phase retour n'aura pratiquement que des matches spectaculaires.

Après une première mi-temps soldée par un score vierge 0-0, avec un V.Club un peu dominateur contre un Sanga Balende un peu réaliste avec deux occasions nettes de buts à son actif, le vrai match ne s'est joué qu'à la deuxième mi-temps. V.Club a ouvert le score par Jérémie Mbuyi à la 61ème minute sur un centre de Djuma Shabani, avant qu'Ousmane Ouattara n'ajoute le deuxième but à la 83ème minute. Un but assassin qui a brisé tous les rêves des Sang et Or qui croyaient encore à une possible égalisation pour le 1 but partout.

Dommage, à l'impossible nul n'est tenu, dit-on, Sanga Balende a tout simplement concédé sa toute première défaite de la saison en 10 matches joués jusque-là. Qu'à cela ne tienne, le coach Andy M'futila et ses poulains gardent quand même la 5ème place avec 21 points, et peuvent rattraper ses potentiels concurrents en cas de victoires pour les 5 matches qui lui restent. Le victorieux Vita Club consolide également sa deuxième place avec 32 points pour 14 matches. Il jouera son dernier match de cette manche aller contre Maniema Union le 10 janvier, à Kindu. Pour le moment, c'est Sanga Balende qui quitte Kinshasa pour aller jouer le mercredi 6 janvier contre cette équipe des Unionistes.

Lupopo toujours invaincu...

Pendant ce temps, le FC Saint Eloi Lupopo de Lubumbashi continue à garder son invincibilité, en allant s'imposer devant l'AS Simba 2-1, dimanche, au stade Dominique Diur, à Kolwezi, en match comptant pour la 15ème journée. C'est la sixième victoire consécutive de Lupopo dans ce championnat national après avoir respectivement battu l'AS Dauphin Noir (3-0), Blessing (1-0), Lubumbashi Sport (1-0), Jeunesse Sportive de Kinshasa (1-0) et Rangers (2-0). Contre Simba, Lupopo a été même mené au marquoir par l'ouverture du score de Mpoyi Ntumba (10ème). Mais pas pour longtemps, les Cheminots ont réagi par l'entremise de Junior Mohuta (29ème). A la reprise, il a fallu attendre un peu plus encore pour qu'Arsène Pongo (69ème) donne l'avantage à son équipe. Une très belle victoire de cette équipe de Lupopo, qui retrouve petit-à-petit son niveau et sa place perdu il y a quelques bonnes années.

Au classement, Lupopo monte à la troisième place avec 29 points en 14 matches joués, tandis que Simba est 14ème avec 9 points pour 14 matches joués également. Lupopo vient juste désormais dernière Mazembe et V.Club. Coup de chapeau au coach Bertin Maku Kisamba, cet ancien de RCK recruté en cascade comme adjoint d'un éventuel entraîneur blanc qui n'est plus malheureusement arrivé. Bertin Maku qui fait parler de son travail s'impose donc comme le coach titulaire de Lupopo.

