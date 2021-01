Egypte: NI Capital lance un nouveau fonds d'investissement

NI Capital lance un nouveau fonds d'investissement

La ministre du Plan et du développement économique également PDG de la Banque nationale d'investissement (BNI), Hala El-Saïd a indiqué que la Holding NI Capital procédait à l'expansion de ses activités liées à la promotion des souscriptions et à la gestion des actifs d'investissement pour contribuer à réaliser un programme d'inclusion financière qui autorisera aux citoyens et aux institutions locales et étrangères d'investir en bourse, d'obtenir un revenu bénéfique et en même temps fournir des capitaux aux entreprises égyptiennes pour se développer et générer des emplois et ceci par un soutien total de la BNI.

Mme El-Saïd a tenu ces propos lors d'une réunion avec le président exécutif et membre délégué de NI Capital, Mohamed Metwaly.

NI Capital, a-t-elle précisé, fournit un groupe de services bancaires et d'investissement, de gestion d'investissement et de consultations financières ajoutant que NI Capital gérait le programme d'appels d'offres du gouvernement pour attirer des investissement locaux et étrangers, diversifier les sources de revenus et élargir la base de propriété.