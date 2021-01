Egypte: Le Président Al-Sissi se réunit avec les représentants des sociétés membres à l'initiative

Le Président Al-Sissi se réunit avec les représentants des sociétés membres à l'initiative

Le Président Abdel Fattah Al-Sissi se réunit aujourd'hui avec les représentants des grandes sociétés mondiales, participant à l'initiative nationale pour la conversion et le remplacement des voitures pour fonctionner au gaz naturel, en présence du M. le PM et les ministres du commerce et de l'industrie, des finances, du développement local, du pétrole et du transport, ainsi que le conseiller présidentiel des affaires financières le major-général Mohamed Amin.

Le porte-parole de la Présidence de la République a déclaré que la réunion a porté sur la coopération entre les sociétés qui fabriquent les voitures au niveau local en Égypte, et les instances gouvernementales dans le cadre de l'initiative nationale pour le remplacement et la conversion des véhicules au gaz naturel.

À cet égard, M. le Président a souligné que l'État donne une grande importance à cette initiative, qui vise à remplacer et à convertir les voitures au gaz naturel, en tant que carburant, lors de ces directes rendements au profit des citoyens, tel que le remplacement des anciennes voitures par d'autres nouvelles et plus modernes.Ces voitures fonctionnent au gaz naturel à faible coût, avec des facilités de financement, selon des programmes de versement à faibles taux d'intérêt et à long terme, ce qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie de l'État à élever le niveau de vie des citoyens.

De son côté, M. le Président a déclaré que l'État a lancé cette initiative selon des études scientifiques approfondies, afin de garantir sa réussite, et après avoir fourni la structure de base, soit du gaz naturel ou des stations-service GNV, soit des centres de service et d'entretien.

Les représentants des sociétés de voitures, qui les fabriquent localement en Égypte, participant à l'initiative nationale pour la conversion et le remplacement des véhicules au gaz naturel, ont exprimé leur honneur d'avoir rencontré SE M. le Président, tout en aspirant à se coopérer avec les instances gouvernementales concernées, dans le but de présenter les meilleurs offres et modèles dans le cadre de l'initiative, que ce soit les voitures privées, les taxis ou les microbus, d'après les dernières technologies et spécifications techniques.