Egypte: Le programme de conversion au gaz naturel des véhicules cible 250 mille voitures

Le programme de conversion au gaz naturel des véhicules cible 250 mille voitures

La ministre du Commerce et de l'Industrie, Névine Gamea a déclaré, lundi, que le programme national de substitution et de conversion au gaz naturel des véhicules obsolètes (taxis et microbus) ciblait 250 mille voitures au cours de la première phase.

L'initiative de conversion des véhicules au gaz naturel est basée sur deux axes principaux, le premier est le recours aux entreprises qui produisent localement les voitures et aux véhicules qui fonctionnent par bi-carburant (essence et gaz naturel), alors que le deuxième concerne la discussion avec les sociétés mondiales en matière de localisation de l'industrie et de transfert de la technologie, a ajouté Mme Gamea.

Mme Gamea a tenu ces propos lundi devant le Président Abdel Fattah Al-Sissi à l'inauguration du premier salon des technologies liées à la conversion des véhicules à l'énergie propre.