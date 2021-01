Egypte: Le forum économique a favorisé une plate-forme unique pour rassembler les dirigeants du monde

Le forum économique a favorisé une plate-forme unique pour rassembler les dirigeants du monde

La ministre de la coopération internationale, Rania Al-Machat, a confirmé que le Forum économique mondial avait fourni des plates-formes uniques qui rassemblent toutes les parties concernées, pour échanger des points de vue et des expériences entre les dirigeants du monde entier et pour faire avancer le programme de réforme dans divers domaines

Il s'agit du discours de la ministre de la Coopération internationale inclus dans le rapport annuel du Forum économique mondial pour l'année 2020, publié sous le thème "Engagés pour le développement du monde", qui passe en revue les différentes activités de la ministre auprès du forum économique depuis sa nomination en 2014 directeur-adjoint de de la Banque centrale pour la politique monétaires, puis conseiller de l'économiste en chef du FMI, ensuite ministre du Tourisme et ministre de la Coopération internationale.

Mme Al-Machat a évoqué le lancement par le Forum économique mondial en 2020 du document de principes et d'un système économique et social qui rassemble les parties concernées, reposant sur des principes dont les plus importants: la formulation de politiques économiques globales , la stimulation de l'intégration économique, la refonte des systèmes éducatifs, l'exploitation de la quatrième révolution industrielle et le renforcement de la durabilité environnementale.

Elle a précisé que ces principes cherchent une reprise économique globale, durable et flexible et une coopération entre le gouvernement et le secteur privé pour remodeler les sociétés et les économies, permettant une sortie plus forte et plus flexible de la pandémie de coronavirus .