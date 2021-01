Sénégal: Diourbel / Gestion de l'état civil - Le directeur de l'état civil pour la création de centres secondaires

Le nombre élevé de registres concilié à un défaut de personnel qualifié en la matière d'état civil et l'absence d'un classement adéquat a entrainé un nombre élevé de registres détériorés ou perdus. Ce qui influe négativement sur les délais de délivrances des actes d'état civil au détriment des usagers. Le Directeur de l'état civil, Mr Aliou Ousmane Sall, en visite à Diourbel plaide pour la création de centres secondaires pour mieux rapprocher les centres d'état civil des citoyens.

Le Directeur de l'état civil Mr Aliou Ousmane Sall a effectué une visite au Centre d'état civil de de la mairie de Diourbel «. On a constaté qu'il y a des problèmes au niveau de la gestion des archives, une gestion qui a été héritée avec des responsabilités qui ont été situées dont certaines pénales suite aux actions de certains agents qui n'ont pas du tout respecté ce qui devait se faire alors. Or, la gestion de l'état civil est très bien encadrée par la loi. C'est une compétence déléguée au Maire et actuellement, il y a des problèmes de gestion .On a déplacé nos agents pour les accompagner afin de régler définitivement le problème », a déclaré Mr Sall. Et il poursuit : « le gouverneur de Diourbel a mis en place une commission pour la restauration des registres qui sont disparus ou détériorés suite à une mauvaise conservation. Il y a beaucoup d'actes fictifs pour permettre à ses citoyens d'avoir une existence juridique, à savoir l'acte d'état civil ».

Le Directeur de l'état civil plaide par ailleurs pour la création de centres secondaires d'état civil. « Une ville comme Diourbel doit avoir des centres secondaires et plus d'officiers d'état civil pour permettre l'accessibilité des populations à ce service fondamental pour chaque citoyen sénégalais ». En ce qui concerne les élèves en classes d'examens détenant des actes fictifs, Mr Sall déclarera :« les autorités judiciaires sont en train de travailler pour des audiences foraines parce qu'on a vu des élèves qui sont en classes d'examen qui détiennent des actes fictifs On est en train de travailler pour régulariser cette situation afin qu'ils puissent poursuivre leur cursus scolaire ». Cette visite fait suite à une demande du Maire de la commune de Diourbel au Ministre des Collectivités territoriales, du développement et du l'aménagement du territoire pour un accompagnement à la reconstitution des registres du centre d'état civil.

Le Ministère a décidé de mettre à la disposition de la commune deux agents de la direction de l'état civil, à savoir un archiviste et un technicien supérieur en état civil pour l'opération de classement et d'état civil. La Direction de l'état civil a pour mission générale la mise en œuvre de la politique de l'Etat en matière d'état civil. Elle assure la conception et la coordination des mécanismes de gestion du système de l'état civil. Pour rappel, la direction de l'état civil a reçu un don de l'Union européenne pour un montant de 17 milliards pour 3 ans pour la modernisation des centres d'état civil mais également pour leur interconnexion afin de permettre à chaque citoyen d'avoir son acte d'état civil dans n'importe quel centre.