Sénégal: Mbour / Evaluations de leurs activités et des réalisations du pouvoir - Les jeunesses républicaines adoubent Macky Sall

Adama Diop de la Convention des jeunesses républicaines de la commune de Mbour a rencontré la presse, au cours du week-end, à la suite d'une réunion d'évaluation annuelle de leurs activités d'une part et d'autre part des réalisations faites par le gouvernement du président Macky Sall dans la commune de Mbour.

A l'en croire, les jeunesses républicaines de la commune de Mbour sont sur le terrain depuis 2012 et ont à l'œil ce qui a été fait dans la ville de Mbour. En plus, il a rappelé les actions menées à travers la distribution de masques et de gel hydro alcoolisé. Ainsi, il a illustré leur présence permanente à côté des populations.

Pour Adama Diop, le président Macky Sall se met à la disposition des populations et cela se voit dans l'éclairage public et l'extension de ce réseau mais aussi dans la fluidité de la mobilité avec les routes construites et celles en voie de finition, ce qui soulage beaucoup les usagers de la circulation.

Ousmane Faye le secrétaire général de la Cojer communale de Mbour est revenu sur la journée d'évaluation pour insister sur la nécessité de trouver des formations et de l'emploi aux jeunes comme des financements pour les femmes dans le secteur informel. A l'en croire les objectifs de la Cojer s'inscrivent des perspectives de mieux faire et de travailler en harmonie dans l'unité et la solidarité