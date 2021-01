Sénégal: Saint-Louis / Gestion des différents forages dans le monde rural - Pas de tensions signalées, mais beaucoup de pannes des ouvrages

La région de Saint-Louis est jusqu'ici épargnée par les nombreuses tensions signalées quelques fois dans les autres localités du monde rural, dans le pays. C'est ce qu'a fait savoir le chef du Service régional de l'hydraulique de Saint-Louis, Arfang Massy Diédhiou, qui dresse la situation du patrimoine hydraulique de la région. Celle-ci compte environ 264 ouvrages hydrauliques (forages et Unités de Potabilisation et de Traitement - UPT) en milieu rural pour l'alimentation des populations en eau potable.

Sur les 264 ouvrages hydrauliques que compte la région de Saint-Louis, le département de Saint-Louis compte 05 Unités de Potabilisation et de Traitement (UPT); soit 1,9% du patrimoine hydraulique régional. Le département de Dagana compte 44 Unités de Potabilisation et de Traitement ; soit 16,7% du patrimoine hydraulique régional, et le département de Podor se taille le plus grand nombre, avec 215 ouvrages hydrauliques (forages motorisés et UPT) ; soit 81,4% du patrimoine hydraulique régional. "Il faut dire que les départements de Saint-Louis et Dagana sont en grande partie alimentés par la SEN'EAU, à partir des forages de Ndiock Sall, dans la région de Louga, et à partir de ses 04 usines de traitement qui alimentent beaucoup de localités dans ces deux départements", a précisé le chef du Service régional de l'Hydraulique de Saint-Louis.

Arfang Massy Diédhiou a également tenu à faire savoir qu'il n'est pas signalé de tensions dans la région, en ce qui concerne la gestion de ces ouvrages hydrauliques. Mais il a toutefois rappelé que beaucoup de pannes de ces ouvrages hydrauliques sont souvent notées dans le monde rural. Il s'agit, entre autres, des contraintes que rencontrent souvent les acteurs de la région par rapport à l'hydraulique rurale. "Pour les eaux de surface, la présence des plantes aquatiques constitue une difficulté majeure de même que la dégradation de la qualité de l'eau par celles-ci et par les contaminants agricoles (eaux de drainage et produits phytosanitaires).

En outre, les contraintes suivantes ont été décelées à savoir la forte variation de la qualité de l'eau de surface en fonction des saisons ; la profondeur très élevée des nappes dans certaines zones de la région (Diéri) qui rend coûteux la mobilisation de la ressource en eau ; la mauvaise qualité de l'eau par endroit des nappes captées ; la dispersion des villages dans l'espace régional ; la vétusté des ouvrages hydrauliques et de certains réseaux d'AEP et enfin la capacité de production insuffisante de certains ouvrages hydrauliques", a-t-il ajouté.

Pour rappel, s'agissant des ressources en eau de surface, la région de Saint-Louis dispose du Fleuve Sénégal qui s'étend sur quelques 300 km et ses principaux affluents et défluents que sont le Doué, le Ngalanka et la Taouey qui alimente le Lac de Guiers. Le volume moyen annuel écoulé environ est de 20,4 milliards de m³ en année humide et 11 milliards de m³ en année sèche (station de Bakel).