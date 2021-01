Maroc: Remise de la Coupe du Championnat national féminin et coup d'envoi de première saison professionnelle du football féminin

La Coupe du championnat national féminin saison 2019-2020 a été décernée dimanche 3 janvier 2021 à l'Association Sportive des Forces Armées Royales (AS FAR) par le Président de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF), M.Fouzi Lekjaa en compagnie de la présidente de la Ligue Nationale de Football Féminin (LNFF), Mme Khadija Ila. Mme Illa qui est également présidente du club de Laâyoune évoluant en première division, l'AMLFF.

L'AS FAR a été sacrée championne 2019-2020 en dominant le classement avec 66 points (131 buts, 0 défaite).

L'AS FAR a reçu le trophée lors d'une cérémonie organisée au centre sportif des FAR à Salé à l'issue de la première rencontre saison 2020-2021 du championnat professionnel de football féminin de première division entre AS FAR et Atlas 05.

Après la création de la Ligue Nationale de Football Féminin en novembre 2019, plusieurs actions ont été lancées. Le 8 mars 2020, la Coupe Internationale de football féminin a été organisée au Complexe Mohammed VI de Salé. Le Gabon et le Ghana ont été invités à participer à cette compétition et les matchs ont été diffusés par la chaîne sportive nationale Arryadia. Le 6 août 2020, un contrat d'objectifs a été signé entre la FRMF, la LNFF, la Direction Technique Nationale et les Ligues Régionales.

Malgré la longue pause due au covid-19, le Championnat National est allé à son terme pour la saison 2019-2020, grâce aux efforts de la FRMF, de la LNFF et des clubs. Et la saison 2020-2021 marquera un tournant dans l'histoire du football féminin national et le début d'une nouvelle ère du professionnalisme.

Le nouveau championnat professionnel féminin comporte 14 équipes en D1, 30 en D2 réparties sur deux groupes de 15 en 2020/2021 et de 28 équipes réparties sur deux groupes de 14 en 2021/2022.

Les clubs doivent impérativement disposer d'une équipe Sénior, une équipe U17 et une autre U15 pour participer aux compétitions qui les concernent, outre la désignation obligatoirement d'une femme comme entraîneur- assistant, si l'entraîneur principal est un homme et le staff de l'U15 doit être entièrement composé de femmes.

Le contrat d'objectifs, signé le 6 août 2020 entre la FRMF, la LNFF , la DTN et les Ligues régionales , stipule que les joueuses de l'équipe féminine Sénior doivent toutes avoir un contrat professionnel conformément aux statuts et règlements en vigueur. Ainsi les joueuses des équipes seniors se verront toutes attribuer un contrat professionnel, avec salaire minimum obligatoire de 350 dollars pour celles évoluant en 1ère division, et 260 dollars pour les joueuses de 2ème division.

Concernant le staff technique, un entraîneur principal percevra un salaire minimum de 5000 dirhams et ne doit pas être inférieur à 2600 DH pour les entraîneurs de la deuxième division.

A l'horizon 2024, l'objectif est de créer 1000 cadres techniques et d'avoir 90 000 licenciées.

Le Maroc est dans une politique très ambitieuse au niveau du football féminin qui se matérialise notamment par la nomination de Reynald Pedros à la tête de l'équipe féminine nationale A. L'entraîneur est considéré comme l'un des meilleurs au monde, il a notamment remporté deux fois la Champions League avec l'Olympique Lyonnais.