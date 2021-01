Cameroun: Vœux 2021 au Palais de l'Unité - Pas de solennité cette année

Deux communiqués du ministre, directeur du Cabinet civil, Samuel Mvondo Ayolo font savoir que les présentations solennelles des vœux au président de la République et à Madame Chantal Biya n'auront pas lieu en respect des mesures barrières contre le Covid-

Ce sera une année 2021 sans la formule rituelle de « Bonne année Monsieur le président de la République » au Palais de l'Unité. Respect des mesures barrières contre le coronavirus oblige ! En effet, un communiqué signé du ministre, directeur du Cabinet civil de la présidence de la République, Samuel Mvondo Ayolo, informe les chefs des missions diplomatiques, les représentants des organisations internationales accrédités au Cameroun, les représentants des grands corps de l'Etat, aux opérateurs économiques et aux responsables des institutions publiques et privées que la cérémonie solennelle de présentation des vœux pour le compte de l'année 2021 est annulée.

Ceci dans le cadre du respect des mesures barrières édictées par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus. Un second communiqué, également signé du ministre, directeur du Cabinet civil de la présidence de la République informe les épouses des membres du corps diplomatique, les épouses des membres des corps constitués nationaux et d'autres structures concernées de ce que la traditionnelle cérémonie de présentation des vœux du nouvel an à Mme Chantal Biya, épouse du président de la République, est également annulée pour les mêmes motifs.

Difficile tout de même d'être surpris, lorsque l'on se rappelle que dans son message de fin d'année à la Nation, le 31 décembre 2020, le président de la République a une fois de plus appelé ses compatriotes à la vigilance face à la persistance de la pandémie et l'émergence d'une seconde vague de l'épidémie dans de nombreux pays, « couplée à l'apparition d'une nouvelle souche du virus plus contagieuse ». Le chef de l'Etat regrettait par ailleurs que de nombreux Camerounais ne respectaient plus les gestes barrières. Bien plus, il n'est pas inutile de rappeler que les mesures gouvernementales, prescrites par le président de la République et communiquées par le Premier ministre, chef du gouvernement le 17 mars 2020 restent en vigueur. Au rang de celles-ci, la limitation des regroupements et le respect de la distanciation physique.

Toutefois, les Camerounais pourront se consoler, eux qui ont reçu dans la journée du 1er janvier 2021, via leurs téléphones portables, les vœux de nouvel an qui leur étaient personnellement adressés par le président de la République, après ceux à l'ensemble de la Nation le 31 décembre 2020.