Congo-Brazzaville: Gouvernance forestière - La société civile demande au procureur de la République de s'impliquer davantage

Les organisations de la société civile congolaise ont interpelé, le 30 décembre à Brazzaville, le procureur de la République pour qu'il joue sa partition dans l'amélioration de la gouvernance forestière de l'institution qu'il dirige.

L'invite est lancée à l'issue de la publication du rapport 2019-2020, de la Plateforme pour la gestion durable des forêts (PGDF) et le Comptoir juridique junior (CJJ) en collaboration avec le Fonds mondial pour la nature.

Dans ce rapport d'analyse intitulé : « Evaluation de l'état de la gouvernance forestière en République du Congo », ces organisations de la société civile dénoncent que sur trente-deux sociétés forestières exerçant dans le pays, il y a à peine deux qui respectent rigoureusement la législation et autres engagements.

« Nous souhaitons que le procureur se saisissent de tous les rapports de lutte contre la corruption et ouvre des enquêtes judiciaires sur toutes les chaines de transformation et de commercialisation des produits forestiers afin de réduire les risques de corruption et d'influence. Il y a une faiblesse d'actions intentées en justice en ce qui concerne la lutte contre l'exploitation illégale du bois. Respectivement, deux cas ont été signalés dans la Sangha et un dans le Kouilou. Plus souvent on privilégie la transaction qui, par contre annihile l'action judiciaire. Il faut sanctionner pour dissuader », a indiqué Lilian Laurin Barros, secrétaire permanent au CJJ.

Le représentant du CJJ a rapporté selon ces organisations de la société civile, il y a des outils qui encouragent la transparence auprès des parties prenantes, notamment la publication : des bilans, rapports d'investigations, cahiers de charges, plans d'aménagement, audits internes, comptes rendus et leurs études d'impacts environnementales etc.

La Plateforme pour la gestion durable des forêts (PGDF) et le Comptoir juridique junior (CJJ) en collaboration avec le Fonds mondial pour la nature (WWF) proposent aussi à l'Etat d'élaborer un plan d'affectation des terres et de renforcer les mandats pour promouvoir la coordination intergouvernementale, inter et extra-sectorielle au niveau départemental et local.

Ces organisations de la société civile désirent également la structuration du marché national des produits forestiers, l'allègement de la législation et des politiques forestières pour inciter le développement par les Congolais qui œuvrent dans le secteur des petites et moyennes entreprises.

Ils recommandent également que le fonds de développement local soit rendu fonctionnel dans les concessions forestières aménagées ou pas. Ces organisations veulent que soient améliorées la communication, la recherche forestière et la vulgarisation du cadre juridique auprès des usagers, des populations locales et des autochtones.

Aux bailleurs de fonds, ces organisations recommandent le renforcement de l'expertise de la société civile, des parlementaires, des agents de l'administration publique, des journalistes, communautés locales, des autochtones, des acteurs du secteur privé en matière de la gouvernance forestière et en moyens financiers.

Par ailleurs, la Plateforme pour la gestion durable des forêts (PGDF) et le Comptoir juridique junior (CJJ) en collaboration avec le Fonds mondial pour la nature (WWF) notifient qu' : « il y a des améliorations substantielles dans toutes les composantes de la gouvernance forestière. Mais il faut aussi unifier les politiques et plans de développement sectoriels puis promouvoir la coopération sous-sectorielle. Nous demandons aussi à l'Etat de renforcer les accords commerciaux avec certains pays en vue de garantir la légalité et la traçabilité du bois à l'exportation ».