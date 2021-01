Congo-Kinshasa: Gestion de la cité - Jean-Michel Yamungu propose « Komune Bopeto »

Pour le Kinois, cette proposition, qui se veut la nouvelle façon de gérer les municipalités de la République démocratique du Congo, est une réponse à l'insuffisance des résultats des actuels politiques publiques dans la gestion des villes, municipalités, cités ou localités du pays.

«Komune Bopeto » proposé par l'expert en communication et en relations publiques, Jean-Michel Yamungu, rentre dans le cadre des pistes de solutions explorées par les Congolais, afin de trouver des instruments de gouvernances plus efficaces devant les immenses défis que présentent les entités territoriales. Il constitue, à en croire son initiateur, une des réponses face à l'insuffisance des résultats des actuels politiques publiques dans la gestion des villes, municipalités, cités ou localités de la RDC. « Komune Bopeto » se veut donc être, selon son visionnaire, l'une de ces solutions pour révolutionner les consciences, les mentalités, par la transformation de l'immatériel, afin de sortir les Congolais habitants des communes, de ce mauvais conditionnement cognitif qui les pousse à afficher un comportement tueur de l'environnement et du bien public.

Transformation des mentalités

Le projet « Komune Bopeto », qui se refuse de gratter les problèmes en surface, compte pénétrer le problème fondamental qui freine le développement des communes. Il ambitionne d'«amener le Congolais à aimer son quartier, sa commune, sa province, son pays, le respecter et investir pour son développement intégral et intégré... ». L'idée, selon son initiateur Jean-Michel Yamungu, c'est de repenser la gestion de la commune. Pour atteindre cet objectif, le projet prévoit l'organisation des ateliers, forums avec différents responsables des quartiers, communes et députés nationaux et provinciaux en vue de d'échanger sur cette vision axée sur les questions liées au développement des différentes entités territoriales décentralisées.

« Le problème est simple : dans quel environnement vit-on ? Quelle commune habites-tu ? Quelles sont les grands changements opérés dans tous les domaines dans cet environnement-là ? Quelle différence fais-tu entre ta commune il y a trente ans et aujourd'hui ? Pourquoi la majeure partie d'entre nous envisage l'étranger ?» explique Jean-Michel Yamungu, comme problématique de la réflexion que chacun est appelé à faire. Selon cet expert en communication, le problème est que les dirigeants congolais ne vendent pas un Congo meilleur.

Ces conférences préconisées, avec des bonnes personnes, pense-t-il, permettent de pousser ces dirigeants, les bourgmestres particulièrement, à présenter leurs visions à l'horizon 2030-2050 ou mieux proposer des pistes de solution en tant que parties prenantes ou architectes urbanistes, sociologues, communicologues sur ce que devrait être un environnement qui tient compte du développement intégral et intégré de l'homme congolais. « Futurakin Horizon 2030-2050 sera le rendez-vous annuel au cours duquel, durant une semaine, les réalités des communes seront exposées dans des stands et étalages avec des maquettes en 3D les représentant aujourd'hui et se projetant dans l'avenir. Puis, la partie conférence permettra les réflexions et les résolutions. «Komune Bopeto », note-t-on, a comme signature « Bopeto na makanisi, bopeto na evandelo » Il compte sur le soutien étatique et paraétatique comme des organismes internationaux pour lui permettre de se transformer en programme d'appui au développement des provinces de la RDC.