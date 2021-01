Congo-Brazzaville: Concours du meilleur roman-photo - L'appel à projet se clôture en février

Dans le cadre de la première édition des Rencontres internationales de la photographie d'auteur de Brazzaville (Kokutan'Art) qui se tiendra en avril à l'Institut français du Congo (IC), un concours du meilleur roman-photo a été lancé. Il fera l'objet d'une exposition et d'une publication dans les médias.

Initié par la plateforme Mbongui Art Photo, avec l'appui des partenaires institutionnels et privés, le premier concours du meilleur roman-photo organisé au Congo s'adresse aux photographes et auteurs. Genre narratif proche de la bande dessinée dans lequel une succession de photographies, généralement agrémentées de textes disposés ou non dans des phylactères, conduit la narration, le roman-photo appelle à un grand sens de créativité pour rendre compréhensive et attrayante son œuvre. «Soyez créatifs ! Racontez-nous une histoire contemporaine à Brazzaville, qui parle d'amour bien sûr, comme toujours dans les romans photos, mais aussi de la société dans laquelle vous vivez », déclare les organisateurs à l'endroit des candidats.

Pour ce faire, un synopsis est demandé, ainsi qu'un texte de quatre pages A4 au maximum, avec des séquences, une par photo. Les projets de candidatures sont à envoyer par mail ou à déposer à l'accueil de l'IFC, la date limite d'inscription est le 28 février. Peu avant, une conférence sur le roman-photo sera animée par Frédérique Deschamps en ligne et sur réservation à l'IFC, le 10 février.

Le lauréat sera accompagné dans le développement de son projet par Frédérique Deschamps, commissaire de l'exposition « Roman Photo » accueillie en 2018 au Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée à Marseille et membre du jury de ce concours. Outre lui, on compte également parmi le jury Lebon Chansard Ziavoula, organisateur du Kokutan'art ; Joëlle Epée Mandengue, directrice du Festival de BD Bilili ; Vady Kouloutch, infographiste à l'IFC ; Emilie Moundako Eyala, responsable de la librairie Les Manguiers et de l'association Culture Elongo pour le Prix des cinq continents de l'Organisation internationale de la francophonie.

Notons que Kokutan'Art se veut un rendez-vous qui réunit aussi bien des photographes nationaux qu'internationaux, administrateurs culturels, commissaires d'expositions et critiques d'art, autour des réflexions et échanges afin d'envisager un avenir meilleur de la pratique du métier de photographe en Afrique centrale en général et en République du Congo en particulier. Sa première édition se tiendra sur le thème : « L'Afrique en face ».