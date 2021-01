Angola: Le gouvernement réitère son soutien aux familles paysannes

Cuito — Le Gouvernement de la province de Bié, a promis mardi, à Cuito, qu'il apporterait davantage son aide aux familles paysannes, tant en termes de formation qu'en engrais, afin d'augmenter la production de maïs, du riz, des haricots, des tubercules et des produits horticoles.

Le gouvernement local soutient dans cette campagne agricole, 2020/2021, plus de cent mille familles paysannes, avec 800 tonnes de fertilisants, 50 tonnes de semences de maïs, mais aussi la formation de 140 techniciens pour garantir l'assistance.

Au cours de cette campagne, au moins 445.484 tonnes de divers produits agricoles seront récoltées par les agriculteurs dans cette province, soit 150.000 tonnes de plus par rapport à la période précédente.

Il a fallu engager, lors de la préparation des champs, dix associations d'agriculteurs.

Selon le vice-gouverneur chargé des affaires politiques, sociales et économiques, António Manuel, qui s'est exprimé mardi, lors de la cérémonie du 4 Janvier, qui marque la Journée des Martyrs de Baixa de Cassanje, le gouvernement est en train de renforcer son soutien aux agriculteurs, non seulement sur la base des projets du ministère de l'Agriculture et de la Pêche, mais aussi de l'Economie et de la Planification.

A cet égard, le gouvernement exécute plusieurs programme, notamment ceux du Développement et d'extension rurale, de Financement des coopératives agricoles, d'Appui à l'agroalimentaire, de Promotion de la pisciculture et de l'élevage, entre autres, afin d'augmenter la production agricole au sein des communautés et de créer un surplus alimentaire pour les familles.

Le gouvernement local soutient dans cette campagne agricole, 2020/2021, plus de cent mille familles paysannes, avec 800 tonnes de fertilisants, 50 tonnes de semences de maïs, mais aussi la formation de 140 techniciens pour garantir l'assistance.

Au cours de cette campagne, au moins 445.484 tonnes de divers produits agricoles seront récoltées par les agriculteurs dans cette province, soit 150.000 tonnes de plus par rapport à la période précédente.

Il a fallu engager, lors de la préparation des champs, dix associations d'agriculteurs.

Selon le vice-gouverneur chargé des affaires politiques, sociales et économiques, António Manuel, qui s'est exprimé mardi, lors de la cérémonie du 4 Janvier, qui marque la Journée des Martyrs de Baixa de Cassanje, le gouvernement est en train de renforcer son soutien aux agriculteurs, non seulement sur la base des projets du ministère de l'Agriculture et de la Pêche, mais aussi de l'Economie et de la Planification.

A cet égard, le gouvernement exécute plusieurs programme, notamment ceux du Développement et d'extension rurale, de Financement des coopératives agricoles, d'Appui à l'agroalimentaire, de Promotion de la pisciculture et de l'élevage, entre autres, afin d'augmenter la production agricole au sein des communautés et de créer un surplus alimentaire pour les familles.