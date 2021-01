Congo-Brazzaville: Littérature - Yvon Wilfrid Lewa-let Mandah atteint le quart de siècle de sa carrière

Le poète, écrivain, comédien et metteur en scène, Yvon Wilfrid Lewa-Let Mandah, s'apprête à fêter en mai prochain les 25 ans de sa carrière littéraire et artistique.

1996 - 2021, cela fait 25 ans que l'écrivain est présent sur le marché du livre et sur les tréteaux à travers ses différentes œuvres littéraires et ses réprésentations théâtrales. C'est un artiste comblé et accompli qui veut partager avec les amoureux des lettres et de la scène sa passion pour l'art et la culture qui lui a permis de sillonner de nombreuses villes du monde telles que Paris et Casablanca.

Les témoignages des amis, collègues et parents sur son œuvre, les conférences ainsi que les représentations théâtrales vont meubler les différentes activités dans les trois villes, notamment Pointe-Noire, Brazzaville et Dolisie. Jeune étudiant à l'université Marien N'Gouabi, Yvon Wilfrid Lewa-Let Mandah a participé régulièrement à l'amission littéraire Autopsie animée par le regretté Léopold Pindy Mamonsono à Télé Congo, avant de devenir le correspondant à Dolisie de la même émission à la demande de son animateur. Une responsabilité qui a marqué sa carrière puisqu'il a créé la troupe théâtrale Autopsie qui s'est produite dans plusieurs festivals et évènements culturels dans le pays avec les pièces comme « Mon patron n'est pourtant pas un blanc », « Tout ou Rien », « Apocalypse » écrites et mises en scène par lui-même.

Récipiendaire du Prix international Tchicaya U'tamsi et du Prix Tchikounda récompensant le meilleur écrivain du Kouilou, Lewa-Let a aussi publié les recueils de poèmes : « Les jalons, l'envol des pleurs », « L'ailleurs ». Il a présenté récemment le tableau apocalyptique de la planète dans son septième ouvrage intitulé « Le diagnostic du monde ».

Face au ravage de la pandémie du coronavirus, l'écrivain a réuni près d'une soixantaine d'écrivains dans « L'anthologie des écrivains du Congo : Du chaos du coronavirus à l'éclosion d'un nouveau monde » parue aux Editions LMI en 2020. Une manière pour les écrivains d'apporter leur contribution à la lutte contre la covid-19. Avide de connaissances nouvelles et attiré par l'échange et le partage d'expériences dans le domaine théâtral, Yvon Wilfrid Lewa-Let Mandah, président national du Centre Congo Brazza de l'Institut international du théâtre (CRC-IIT), a aussi participé au salon du livre de Paris en 2016. ll a également réprésenté le Congo au 35e congrès mondial de l'IIT tenu du 17 au 22 juillet 2017 à Ségovie en Espagne, la plus grande organisation mondiale dans les arts de la scène ou arts du spectacle qui a vu le jour en 1948 à Paris en France et a pour partenaire officiel l'Unesco.