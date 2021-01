Congo-Brazzaville: Vœux du Nouvel An - Le président de la République renouvelle son engagement à doter le pays d'infrastructures

Répondant aux vœux des forces vives de la nation et des corps constitués nationaux le 5 janvier, le chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso, a rappelé que, conformément à sa vision, il n'est pas possible d'aller au développement sans infrastructures de base.

Selon le président de la République, l'objectif poursuivi par la politique de maillage du territoire national en infrastructures de base est de désenclaver le pays afin de le placer sur la voie de la modernisation et du progrès. « Par ailleurs, il s'agissait d'assurer l'unité physique du territoire national afin que l'horizon, pour chaque Congolaise et chaque Congolais, ne se limite pas au seul prisme de leur lieu de résidence. Le réseau routier offre l'avantage d'une circulation fluide facilitant la mobilité sur l'ensemble du territoire national, source d'un large brassage de nos populations et facteur de consolidation de l'unité prônée par notre devise », a rappelé Denis Sassou N'Guesso.

Les départements du pays sont actuellement, a-t-il déclaré, desservis par au moins une route bitumée. La Likouala, quant à elle, est actuellement, a-t-il dit, raccordée au réseau national, à partir de Pokola dans la Sangha, grâce à une route en terre lourde. « De la sorte, tous les bassins de production agricole sont à présent reliés aux principaux pôles de consommation. La construction des aéroports dans tous les départements et la modernisation des ports fluviaux constituent autant d'atouts qui renforcent nos capacités de transport et de communication », a poursuivi Denis Sassou N'Guesso.

Le but étant de matérialiser une grande et noble ambition : placer le Congo au rang de grand pays agricole pour résoudre la question de l'autosuffisance alimentaire. Il s'agissait aussi de renouer avec l'exportation des produits agricoles et l'agro-industrie, en tant que leviers sûrs de la diversification de l'économie nationale. « Nonobstant les rigueurs imposées par la crise économique et financière actuelle, nous nous sommes engagés, pour 2021, à maintenir un seuil d'investissement garantissant la poursuite ou l'achèvement des projets qui renforcent le maillage du territoire », a annoncé le chef de l'Etat.

La République du Congo dispose, a-t-il ajouté, de nombreux atouts naturels, propices à une agriculture prospère. A titre d'exemple, il a cité le dense réseau hydrographique, la pluviométrie et le niveau d'ensoleillement appropriés, la disponibilité importante en terres fertiles ainsi que la main-d'œuvre jeune et dynamique. « Face aux multiples potentialités susmentionnées, notre jeunesse doit avoir confiance en son avenir qui n'est guère dans le traquenard de la violence et le raccourci du banditisme. Bien au contraire, ces dérives l'isolent dans les circuits de la disqualification et de la déperdition », a-t-il rassuré.

Il a, par ailleurs, appelé à la mobilisation et l'engagement de toutes les forces vives de la nation, en tant que gestionnaires de la cité, dans le cadre d'une responsabilité collective et partagée. « Dans l'unité, qui conditionne la consolidation d'une paix durable, dans le travail sans lequel aucun progrès n'est possible », a conclu le président de la République.