Congo-Kinshasa: Linafoot/Ligue 1 - V.Club défait Sanga Balende, Lupopo domine Simba

L'année 2021 a débuté de manière superbe pour V.Club, premier vainqueur de Sanga Balende, et Lupopo qui intègre le top trois du championnat après sa victoire sur Simba, le huitième de la saison.

L'AS V.Club s'est imposé, le 3 janvier 2021, au stade des Martyrs de Kinshasa, face à Sa majesté Sanga Balende de Mbuji-Mayi, par deux buts à zéro, en match comptant pour la 14e journée de la 26e édition du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot) - Ligue 1-. Après une première période reluisante mais sans réalisme, les joueurs venus du Kasaï oriental emmenés par le coach Andy Magloire Mfutila ont craqué en deuxième période. Mbuyi Kalenga a ouvert la marque à la 68e minute pour l'équipe entraînée par Florent Ibenge, sur un bel centre du latéral Djuma Shabani. Ensuite, le défenseur Ousmane Ouattara qui, d'une frappe somptueuse, a inscrit le deuxième but à la 81e minute, scellant le sort de la partie.

Cette victoire permet au club vert et noir de la capitale d'égaler le TP Mazembe au classement avec 32 points en 14 matchs livrés, mais laissant cependant au club lushois la première place grâce au goal average. V.Club joue son prochain match le 10 janvier au stade Joseph Kabila de Kindu contre la formation locale de Maniema Union.

Après sa brillante victoire au match précédent contre le Daring Club Motema Pembe (deux buts à zéro au stade des Martyrs), Sanga Balende n'a donc pas pu enchaîner face à V.Club. Les Anges et Saints du Kasaï oriental ont en fait concédé leur première défaite de la saison, et se cabrent à la cinquième place au classement avec 21 points en 10 sorties. Le prochain adversaire du club sang et or de Mbuji-Mayi le 7 janvier, c'est la Jeunesse Sportive de Kinshasa.

Lupopo sur le podium...

Dans une autre rencontre disputé le dimanche au stade Dominique Diur de Kolwezi, le FC Saint-Eloi Lupopo est allé dicter sa loi au club local d'AS Simba par deux buts à un. Ndinga Mbote d'AS Simba a pourtant ouvert la marque pour les Kamikazes de Kolwezi, trompant le portier international Ley Matampi de Lupopo à la 12e minute. Mais les joueurs de Bertin Maku, supérieurs dans le jeu, ont égalisé par Ebengo Ciel à la 31e minute. Arsène Pongo Bomolo a inscrit le deuxième but de la victoire des Cheminots de Lubumbashi à la 68e minute, reprenant une frappe d'Ebengo Ciel renvoyé dans ses pays par le gardien Mujanay de Simba.

C'était le huitième succès de Lupopo dans cette première partie du championnat, et le sixième de suite. Le club bleu et or de Lubumbashi est actuellement troisième au classement partiel avec 29 points engrangés en 14 sorties. Et Simba de Kolwezi est bloqué à 9 points et affrontera le 7 janvier Lubumbashi Sport.