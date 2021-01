Cote d'Ivoire: Législatives du 6 mars 2021 à Agboville - Adama Bictogo, directeur exécutif du Rhdp - Iil faut aller avec les meilleurs mais... "

Samedi 2 janvier 2021, lors d'une rencontre avec les responsables des structures de base du Rhdp dans un hôtel à Agboville, Adama Bictogo, député sortant de cette commune et par ailleurs directeur exécutif du Rhdp a fait des précisions en vue d'une écrasante victoire de son parti aux prochaines consultations législatives prévues au mois de mars prochain.

Après plus de 2 heures de tête-à-tête avec les différents responsables des structures de base dans l'une des salles de l'hôtel, Adama Bictogo et l'ensemble des coordonnateurs ont eu une rencontre avec les militants de base venus les écouter dans la plus grande salle de cet hôtel.

« Je suis venu rencontrer la famille politique dirigée par Dimba Pierre. Vous avez constaté que c'est avec ferveur que les structures spécialisées sont venues nombreuses », a déclaré le député sortant d'Agboville-commune. Adama Bictogo a profité du point de presse tenu après la réunion , pour faire l'annonce de sa candidature aux élections législatives du 6 mars 2021.

« Naturellement, je suis un député sortant. Je serai candidat et je déposerai mon intention de candidature auprès de mon coordonnateur régional du parti afin d'être appréciée. Je serai candidat parce que nous aurons en face l'opposition. C'est pourquoi non seulement, il faut aller avec les meilleurs mais surtout ceux qui ont une emprise sur le terrain. Il faut que nous allions ensemble en équipe et non individuellement.

Il faut un consensus. (... ) Notre objectif immédiat est que le président de la République qui a gagné la présidentielle d'octobre dernier, puisse bénéficier de socles institutionnels pour qu'il puisse mettre en œuvre son projet de société. Il y a un vaste programme de développement qui ne peut reposer que sur la cohésion qui est un pilier du premier mandat de la 3è République du président de la République », a expliqué Adama Bictogo.