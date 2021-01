Angola: 1º de Agosto éliminé de la Ligue africaine

Luanda — En perdant (0-1) contre les Sud-Africains des Kaizer Chiefs, la formation angolaise de Primeiro de Agosto a été écartée de la Ligue des Clubs Champions, mais participera au dernier tour d'accès à la Coupe de la Confédération Africaine de Football (CAF).

1º de Agosto qui a joué à domicile (au stade 11 de Novembro), a été incapable de garantir sa deuxième qualification consécutive à la phase de groupes des "champions" (quatrième de son histoire).

Le seul but du match a été inscrit par Castro (40'), qui a dicté le départ de l'équipe angolaise.

Cette rencontre, tenue à Luanda, compte pour le match-retour du dernier tour d'accès aux groupes de la Ligue des champions. Lors du match aller, à Johannesburg, les équipes avaient fait match nul et vierge (0-0).

1º de Agosto était en phase de groupes de la compétition de clubs la plus prestigieuse du continent en 1997, aux débuts du tournoi. Il était de nouveau présent (20 ans plus tard) dans l'édition 2017/2018, ayant atteint les demi-finales (meilleur record d'une équipe angolaise, outre de Petro en 2001), et dans l'édition 2019/2020, où il n'est pas allé au-delà de la première phase.

