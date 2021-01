Burkina Faso: Lenteur dans la formation du nouveau gouvernement - Qu'est-ce qui coince ?

analyse

Plus d'une semaine après l'investiture du président Roch Marc Christian Kaboré (RMCK) pour son second quinquennat, le nouveau gouvernement chargé de la mise en œuvre de son programme politique, contrairement à l'annonce faite dans son message à la Nation à l'occasion du nouvel an, tarde à voir le jour. Comme en 2015, le président fait languir les Burkinabè qui ont, de plus en plus, du mal à cacher leur impatience.

Pour s'en convaincre, il suffit d'aller sur les réseaux sociaux pour voir comment les rumeurs le disputent aux fausses alertes. La question que l'on peut se poser face à cette lente et difficile gestation du nouvel Exécutif, est la suivante : qu'est-ce qui coince ? Faute d'être dans le secret des dieux pour apporter une réponse certaine à la question, l'on ne peut que se risquer à émettre des hypothèses. Et la première de ces hypothèses est que le chef de l'Etat semble éprouver des difficultés à concilier les grands appétits des différentes parties prenantes qui ont contribué à sa victoire au scrutin du 22 novembre dernier.

C'est le partage du gâteau qui pose problème

On le sait, en effet, l'élection a défini de nouveaux rapports de forces qui imposent nécessairement une reconfiguration de la classe politique nationale. Cette reconfiguration entraîne sans nul doute des conflits d'intérêts qui peuvent être aggravés par le bicéphalisme apparent au sommet du pouvoir. Dans ce cas de figure, c'est le partage du gâteau qui pose problème.

La solution à cette équation est d'autant plus difficile à trouver que le locataire du palais de Kosyam, réputé fidèle en amitié, ne peut manquer d'éprouver de la gêne à retirer du plat, les mains de certaines personnalités qui lui sont liées par les liens du copinage. La seconde hypothèse pour expliquer la lente gestation de la nouvelle équipe gouvernementale, est liée à la nature même du président.

On le sait très tempéré et très attaché à la recherche du compromis ; toute chose qui peut expliquer la lenteur dans la prise de certaines décisions. Dans le cas d'espèce, l'homme est d'autant plus fondé à s'accorder du temps qu'il doit trouver, pour conduire le nouvel Exécutif, l'oiseau rare qui puisse, à la fois, mettre en œuvre avec le maximum de succès, les engagements pris avec le peuple burkinabè et répondre au besoin du nécessaire équilibre régional et ethnique imposé par les traditions gouvernementales de notre pays. Enfin, la dernière hypothèse que l'on peut avancer pour expliquer le retard accusé dans la formation du nouveau gouvernement, est que le président est pris au piège de la survie de son parti.

En effet, l'un des enjeux majeurs de la formation de ce gouvernement, est certainement « l'après- Roch ». Le positionnement des individus dans l'Exécutif en gestation, peut influencer très fortement leur parcours politique après ce dernier mandat du président RMCK. L'on peut donc comprendre que le chef de l'Etat s'entoure du maximum de précautions pour ne pas dessiner lui-même, de sa propre main, les lignes de failles d'une éventuelle implosion du parti majoritaire.

Gageons que le chef de l'Etat s'est donné le temps pour faire un bon casting

Cela dit, quelles que soient les raisons que l'on peut avancer pour expliquer la lenteur dans la formation du gouvernement, elles n'intéressent certainement pas les Burkinabè qui piaffent d'impatience, en raison de l'urgence dans laquelle se trouve le pays. En effet, depuis le lancement de la campagne électorale en fin octobre, on le sait, l'activité gouvernementale est presque totalement à l'arrêt.

Quand on sait que le pays fait face à une grave crise sécuritaire qui se solde par des centaines de morts, des milliers de déplacés, des centaines d'écoles fermées avec des milliers d'élèves menacés de déscolarisation, l'on peut se demander si le Burkina Faso peut se payer le luxe de laisser pendant si longtemps, les pédales de l'Etat en roue libre.

En tout cas, les récents massacres de populations civiles au Niger voisin, dans le triangle de la mort, devraient nous interpeller sur cette inacceptable léthargie au sommet de l'Etat. La situation est d'autant plus alarmante que la crise sécuritaire est doublée d'une crise sanitaire imputable à l'épidémie de la Covid-19 qui connait depuis quelques semaines déjà, une inquiétante recrudescence avec l'apparition de nouvelles souches plus contagieuses.

En tout état de cause, cette lenteur, à la limite excessive, peut porter atteinte à l'image même du chef de l'Etat et partant, à celle de tout le pays. En tout cas, il y a de quoi raviver les inquiétudes de ceux qui voient dans ces interminables palabres pour former le gouvernement, des manigances pour sortir du chapeau magique, un gouvernement de copains. L'on en vient, de ce fait, à douter de la capacité même du chef de l'Etat à mettre sur pied un gouvernement prêt à aller au charbon comme il l'avait promis pour s'attaquer aux scories du mandat passé.

Et pour ces « rocho-pessimistes », tout cela est symptomatique des difficultés de ce quinquennat qui s'ouvre. Mais gageons que tout cela n'est que conjectures et que le chef de l'Etat s'est donné le temps pour faire un bon casting. L'on peut donc espérer que la montagne n'accouchera pas d'une souris.

Il serait, en tout cas, dommage que le nouveau président ne prenne pas en compte l'impatience des Burkinabè, qui traduit une certaine ardeur à l'accompagner pour insuffler la nouvelle dynamique de gouvernance que tous appellent de leurs vœux et qui pourrait le faire entrer dans l'histoire du pays par la grande porte.