Cote d'Ivoire: Programme « Eau pour tous » - Le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba dresse le bilan 2020

Le ministre Laurent Tchagba était l'invité de Radio Côte d'Ivoire, le dimanche 3 janvier 2021. Le premier responsable du département de l'hydraulique a dressé le bilan 2020 de son secteur. Aussi a-t-il évoqué les perspectives 2021

Le bilan à Abidjan

Pour l'année 2020, notre souci premier était de mettre tout en œuvre pour qu'Abidjan où nous avions de gros soucis de canalisation, le problème de la disponibilité de l'eau potable soit réglé. Nous avons donc élaboré le projet APTF que nous avons lancé le 08 mai 2020 à Yopougon.

Ce projet d'un coût global de 47 milliards de FCFA s'exécutera en 18 mois et il viendra résoudre en urgence le problème d'eau potable dans 155 quartiers et sous-quartiers du Grand-Abidjan qui ont été identifiés pour la réalisation des travaux urgents en vue d'y améliorer la desserte en eau potable. Ce programme est subdivisé en deux grandes phases avec 4 composantes chacune qui sont présentées comme suit :

Composante A : Mise à niveau des ouvrages de production et de transfert d'eau ;

Composante B : Travaux d'extension et de branchements ;

Composante C : Amélioration des performances et lutte contre la fraude

Composante D : Études, supervision, Contrôle et indemnisation.

À ce jour nous sommes à 37% du taux d'exécution des travaux environ 57 sous quartiers désormais connectés. Nous pouvons citer par exemple à Abobo (Anokouakoute, Sotraprim, Abrebroukoi, N'dotré et Williamsville), à Yopougon (Kpimbli, Micao, Adiopodoume, Beago, Franceville, Andokoua franciscain, Koute, Azito et Koweït), à Attécoubé (Mossikro, Gbêbouto), à Cocody (M'Badon village) etc... Cela va améliorer la question de la desserte en eau potable dans le Grand- Abidjan. Grâce à ce projet, nous voyons de moins en moins les femmes et jeunes dans les rues, tapant des casseroles pour manque d'eau.

Le bilan 2020 à l'intérieur du pays

À l'intérieur du pays, il y a certaines villes où le déficit en eau potable variait de 65 à 85%, ces localités ont été identifiées et inscrites dans des projets structurants. Mais le temps de la mise en œuvre des projets structurants, nous avons réalisé une solution technique d'urgence qui permet de donner de l'eau potable à ces populations à travers l'installation de 40 Unités Compactes Dégremont dans 32 villes de l'intérieur du pays dont Duekoué, Lakota, Divo, Boundiali, Dabakala, Tengrela, Sassandra, Bongouanou, Daloa, Daoukro, Bouafle, San Pedro etc...

En effet, les Unités Compacte Dégremont sont des unités de traitement d'eau potable pré-fabriquées par l'entreprise Internationale Suez qui sont posées par Franzetti. Elles sont très pratiques. Elles traitent les eaux brutes de sorte à produire 100m3 d'eau potable chacune en une heure.

Grâce à leur installation, viendra s'ajouter à la production déjà existante une production complémentaire de 2000m3/jour pour les villes ayant reçu 1 UCD et 4000 m3/jour pour celles ayant reçu 2 UCD. Coût global de ce projet 45 milliards FCFA.

Plusieurs projets structurants ont été également lancés en 2020 dont le grand projet des 12 villes d'un coût global de 170 milliards 250 millions 800 mille FCFA, un prêt de EXIM Bank CHINE. (Les 12 villes concernées par ce projet sont en annexe du document)

Par ailleurs, l'un de nos défis en 2020 était d'entamer le projet de raccordement de 200 Sous-Préfectures au réseau d'eau potable en commençant par 95 Sous-Préfectures pour la première. Malheureusement la COVID est venue ralentir ce projet.

Au niveau rural, grâce au programme social du Gouvernement, nous avons pu atteindre nos objectifs concernant la réparation, la réhabilitation et la maintenance de 21 000 Pompes à Motricité Humaine. Parmi ces 21 000 pompes 8500 ont été réparées ou changées et 12 500 pompes ont été maintenues.

Ce programme qui a été lancé en mai 2019 se poursuivra jusqu'en 2021 pour le bonheur de 11 000 000 personnes vivants en milieu rural.

En conclusion, en 2020, nous avons inauguré 16 châteaux et lancé11 autres travaux hydrauliques sur toute l'étendue du territoire National.

Les perspectives pour 2021

Au niveau d'Abidjan :

La continuité du projet APTF ;

La réception des travaux du projet de la Mé et sa mise en service ;

Le démarrage du projet d'alimentation en eau potable de la ville d'Abidjan à partir de la lagune Aghien.

La poursuite du projet de renforcement de la capacité de stockage du District d'Abidjan par la construction de deux (02) réservoirs et le renforcement du réseau de distribution des quartiers souffrant de sous dimensionnement ou de vétusté du réseau ;

Le démarrage le projet d'optimisation du réseau d'eau potable d'Abobo ;

Au niveau de l'intérieur du pays :

La continuité des travaux du projet des 12 villes ;

La poursuite du projet de renforcement de l'alimentation en eau potable de Gagnoa et Sinfra et localités environnantes

(RPE);

La poursuite et la finalisation du projet renforcement et de sécurisation de l'alimentation en eau potable de Bouaké et des localités environnantes ;

Le démarrage du projet de réalisation de systèmes d'Alimentation en Eau Potable dans deux cents (200) chefs-lieux de Sous-Préfectures non encore équipés ;

Au niveau rural :

La continuité du PSGouv à travers la maintenance des 21000 pompes et qui sera soutenu par le Projet d'Appui au PSGouv (PA PSGouv) financé par la BAD.

Au plan des reformes :

La réflexion d'une meilleure gouvernance de l'hydraulique en milieu rural ;

La finalisation le document de la stratégie nationale de gestion et de maintenance des infrastructures ; d'eau potable en milieu rural

La finalisation du document de politique sectoriel.

ANNEXE

Les 32 villes concernées par le projet UCD : Duekoue, Lakota, Divo, Boundiali, Dabakala, Tengrela, Katiola, Mankono, Agnibilekro, Bettie, M'bahiakro, Tiebissou, Niakaramadougou, Danane, Sassandra, Tortiya, Bongouanou, Daloa, Rubino, Zuenoula, Issia, Toulepleu, Séguéla, Dimbokro, Touba, Toumodi, Guiglo, Daoukro, Gueyo, Bouafle, San Pedro et Bocanda.

Les 12 villes concernées par le projet des villes : Divo, Katiola, Séguéla, Bouafle, Daloa, Grand Lahou, Tanda, Sassandra, Boundiali, Mankono, Touba et Odienné.

Les 16 châteaux d'eau Inaugurés en 2020 :

Darala et Kafoudougou dans le Département de Dabakala ;

Dondi dans le Département Oumé ;

Arokpa, Kadropka et Lipoyo dans le Département de Sassandra ;

Tiassalé ;

Sakiare le Département de Yamoussoukro ;

Anyama Débarcadère dans le District d'Abidjan ;

Bediekro dans le Département Daoukro ;

Kongoti dans le Département Daoukro ;

Agoua dans le Département Bongouanou ;

Boussoukro dans la Région de l'Agneby-Tiassa ;

Bouaffoukro dans le Département de Bongouanou ;

Bongouanou ;

Sinfra ;

Bingerville ;

Bouna ;

Kémedi dans le Département de Bondoukou.

Les 11 travaux hydrauliques lancé en 2020 sur toute l'étendue du territoire National ;

Lancement des Travaux du Projet de Renforcement de l'alimentation en Eau Potable de Bouaké et Localités Environnantes ;

Tournée de Lancement des Travaux d'installation des UCD (Unités Compactes Dégremont) ;

Lancement des Travaux D'alimentation En Eau Potable de Assahara et Villages Environnants ;

Lancement des Travaux du projet d'adduction en eau potable des 12 villes à Bouaflé par le Président de la République ;

Lancement des travaux du château d'eau de Doropo ;

Lancement des travaux de renforcement de l'alimentation en eau potable de Grand-Lahou ;

Lancement des travaux de renforcement de l'alimentation en eau potable de Mankono ;

Lancement des travaux de renforcement de l'alimentation en eau potable de Séguéla ;

Lancement des travaux de renforcement de l'alimentation en eau potable de Boundiali ;

Lancement des travaux de renforcement d'alimentation en eau potable de la commune de Songon ;

Lancement des travaux d'AEP de Kossihouen, Bago, Guebo 1, Guebo 2 et Nonkouagnon dans la Sous-Préfecture de Songon.

Source: Sercom du Ministère de l'Hydraulique