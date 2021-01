Afrique: Mercato - Bakambu, Fall, Bayala, Dia, Kouamé... les dernières infos transferts des joueurs africains

Officiellement ouvert depuis samedi, le mercato hivernal va durer quatre semaines. Quelques jours après son ouverture, des mouvements s'effectuent déjà. Point sur les transferts et rumeurs de transferts de ces dernières heures avec les joueurs africains.

Boubacar Fall débarque à Saint-Etienne

Annoncé à l'AS Saint-Etienne au lendemain du licenciement de Stéphane Ruffier, Boubacar Fall a débarqué dans le Forez ce mardi. Le jeune portier sénégalais, 19 ans, s'est officiellement engagé en faveur des verts jusqu'en 2023. Avec sa taille d'1m98, il arrive du Guediawaye FC, un club de Dakar, la capitale sénégalaise.

Un autre Sénégalais attendu à Marseille

Outre Boubacar Fall, un autre joueur sénégalais est attendu en France, et plus précisément à Marseille. Il s'agit de Mamadou Lamine Camara. France Football croit savoir que le jeune milieu de terrain de 18 ans va signer un contrat professionnel avec l'OM cette semaine. Lamine Camara, il faut le rappeler, a été élu meilleur joueur du tournoi U20 qualificatif pour la CAN 2021 le mois dernier.

Fabien Tchenkoua rejoint Thonon Evian!

Le Franco-Camerounais de 28 ans Fabien Tchenkoua rejoint le Thonon Evian Grand Genève, le temps d'une saison en CFA. A l'essai avec le FC Annecy cet été, il ne s'est finalement pas engagé avec le club annécien et c'est dans le Chablais qu'il a posé ses valises pour renforcer le groupe d'Helder Esteves. Fabien Tchenkoua a disputé de nombreux matches en Ligue 2 comme au niveau National et a connu plusieurs clubs, notamment Sedan, Paris FC, Nîmes Olympique, GF38, Bourg en Bresse.

Trois pépites maliennes signent au Red Bull Salzbourg

Pensionnaires de l'Académie Jean-Marc Guillou, Daouda Guindo "DG", Nene Dorgeles et Mamady Diambou, auraient déjà signé leurs premiers contrats pros avec le Red Bull Salzbourg, en attendant l'officialisation dans les prochains jours. Agés de 18 ans, les trois joueurs viennent de Guidars FC, et se sont engagés jusqu'en mai 2025 avec le club autrichien.

Cyrille Bayala quitte le RC Lens

En manque de temps de jeu au RC Lens, Cyrille Bayala a trouvé un accord avec le club de Ligue 1 pour résilier de manière anticipée son contrat. L'annonce a été faite ce mardi par les Sang et Or. Arrivé en 2017 pour un peu plus de 1, 5 millions d'euros en provenance du Sheriff Tiraspol (Moldavie), Bayala n'aura inscrit que 3 buts en 40 matchs avec Lens. Prêté successivement à Sochaux et Ajaccio, le natif de Ouagadougou n'entrait pas dans les plans de l'entraîneur lensois, Franck Haise.

Une grosse offre de Newcastle pour Boulaye Dia ?

Boulaye Dia aurait des contacts concrets en Angleterre en ce début de Mercato d'hiver. Pour l'heure, aucun club n'a encore formulé l'offre susceptible de convenir au Stade de Reims. Toutefois, l'attaquant sénégalais ne devrait pas aller jusqu'au bout de son contrat qui finit en juin 2022. Si l'on en croit les dernières informations de Birmingham Mail, Dia aurait un nouveau prétendant en Premier League. Newcastle serait bien le plus chaud à l'idée de recruter le Rémois lors de ce mercato hivernal.

Cédric Bakambu pour remplacer Diego Costa à l'Atletico Madrid ?

A la recherche d'un attaquant pour pallier le départ de Diego Costa, l'Atletico Madrid pense à Cédric Bakambu. C'est ce que révèle Todofichajes. D'après le média espagnol, les dirigeants de l'actuel leader de la Liga sont en train de voir du côté de la Chine où évolue l'attaquant de la RD Congo et pensent à ouvrir des discussions avec le Beijing Guoan. Sous contrat avec le Beijing Guoan jusqu'en juin 2021, Bakambu pourrait partir vu que les dirigeants de la formation chinoise souhaitent alléger la masse salariale du club et sont ouverts à quelques départs. Avec l'Atletico Madrid, ils étudient la possibilité d'un prêt assorti d'une option d'achat.

Rome puis Manchester pour Amad Diallo

Le jeune attaquant ivoirien Amad Diallo va bien rejoindre Manchester United dès cet hiver. Le joueur de 18 ans a confirmé en story Twitter son départ de Bergame. Le journaliste Fabrizio Romano indique que Diallo va d'abord faire une escale à Rome pour signer tous les papiers nécessaires, puis va rejoindre ensuite Manchester pour démarrer sa nouvelle aventure à United. Il rejoint les Red Devils pour 25 millions d'euros plus 15 millions d'euros de bonus.

L'OM suit Christian Kouamé

Selon les informations du quotidien L'Equipe, Marseille suit Christian Kouamé (23 ans, 16 apparitions et 1 but toutes compétitions cette saison), joueur de la Fiorentina. Recruté pour 11 millions d'euros en janvier 2020, l'international ivoirien a connu une première partie de saison délicate sous les couleurs de la Viola. Egalement suivi par le Torino, Crystal Palace et Leeds, Kouamé incarne une piste crédible pour l'OM, mais ne représente pas une priorité.

Adama Soumaoro bien sur le départ

Son départ de Lille est annoncé depuis quelques jours. L'information a été confirmée ce mardi par Christophe Galtier, l'entraîneur du LOSC, qui est revenu sur le sujet en conférence de presse.

« On échange de manière permanente avec le président, mais il n'y a quasiment pas de discussion sur le mercato concernant des arrivées et très peu concernant des départs. Les seules discussions existantes concernent Adama Soumaoro qui, lui, souhaite partir », a indiqué Galtier.

Prêté il y a trois mois, Christian Koffi va revenir à la Fiorentina

Prêté en septembre dernier à Cesena, Christian Koffi n'y terminera pas la saison. Le jeune ivoirien compte faire son retour à la Fiorentina cet hiver. Auteur de onze matches au total (dont six en tant que titulaire) avec le club de Série C (équivalent de la troisième division italienne), le milieu offensif de 20 ans veut mettre un terme à son prêt. Selon Goal, Koffi est attendu la semaine prochaine chez la Viola, actuel 14è de Série A. Sous contrat jusqu'en juin 2023, Christian Koffi a marqué un but et signé deux passes décisives avec Cesena.