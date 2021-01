Sénégal: Ababacar Fall, Sg du Gradec - «Un audit du fichier électoral n'est jamais de trop»

Les 9 experts étrangers (5 évaluateurs et 4 auditeurs) choisis par le Cabinet Era, suite à un appel à candidature dans l'optique de procéder à l'évaluation du processus électoral et à l'audit du fichier électoral, ont été présentés, mardi, au Comité de suivi composé de représentants des acteurs du processus électoral. Ce, avant le démarrage des travaux prévu en mi-janvier 2021. Cette opération intervient dans un contexte où des acteurs notamment de l'opposition exigent la mise en œuvre effective des conclusions du dernier audit dont le rapport avait été déposé le 26 février 2018.

Contacté par Lesoleil.sn, le Secrétaire général du Groupe de recherche et d'appui conseil pour la démocratie participative et la bonne gouvernance (Gradec), Ababacar Fall, approuve la décision de l'Etat sénégalais d'auditer à nouveau le fichier électoral. « Un audit n'est jamais de trop », a-t-il laissé entendre, rappelant dans la foulée que de 2007 à aujourd'hui, 5 à 6 opérations d'audit du fichier électoral ont été réalisées. « Malgré cela, les acteurs n'arrivent, jusqu'à présent, à s'entendre sur le contenu. On a l'impression que c'est un retour qu'on fait à chaque fois parce qu'il y a des suspicions qui demeurent », a fait constater l'expert électoral. Qui ajoute : « nous sommes sortis des élections présidentielles de février 2019 et il y a eu beaucoup d'interrogations relatives notamment au parrainage, aux doublons, aux transferts d'électeurs. Il faut qu'on puisse juger de la pertinence de toutes ces allégations ».

L'auteur du livre « Histoire politique et électoral du Sénégal, éternel recommencement » est d'avis que les termes de références proposés sont assez clairs. « Il faut donc faire une comparaison des listes d'émargement et du fichier général des électeurs, évaluer les conditions de production et de distribution des cartes d'électeur », a tranché M. Fall d'après qui, tout cela nécessite qu'on puisse une bonne fois pour toutes, procéder à un audit du fichier électoral afin que les acteurs puissent tomber d'accord. « On ne peut pas passer tout notre temps à auditer le fichier à la veille de chaque élection, il faut dépasser cette question de façon définitive », a-t-il notamment insisté. L'objectif étant, selon Ababacar Fall, d'aller vers des « élections crédibles, fiables et apaisées afin de ramener la confiance » de tous les acteurs politiques.