Togo: Médicaments - Le temps du recyclage

Médicaments périmés ou non utilisés ne doivent en aucun cas finir dans une poubelle classique : non distingués des autres déchets, ils pourraient se retrouver traités par enfouissements et risquent ainsi de polluer doucement mais sûrement les nappes phréatiques environnantes.

La situation est d'autant plus préoccupante que la toxicité à faible dose et à long terme des médicaments n'est pas étudiée avant leur mise sur le marché et qu'aucune règlementation n'impose d'analyser les résidus médicamenteux dans l'eau dite "potable"...

Il n'est bien sûr pas question de bannir les médicaments de la vie quotidienne, mais le simple fait de s'assurer du recyclage des médicaments périmés est un geste primordial.

L'Ordre national des pharmaciens travaille sur un programme de récupération des médicaments périmés.

Les pharmaciens togolais donnent le mode d'emploi de cette opération. Simple, mais efficace.

Etape 1 : faire le tri dans l'armoire à pharmacie. Mettre de côté les médicaments périmés mais aussi ceux des traitements terminés, devenus inutiles. Etape 2 : séparer les emballages en carton et les notices en papier. Etape 3 : rapporter les médicaments en pharmacie.

Les lots collectés seront traités et recyclés.