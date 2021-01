Maroc: Des changements importants opérés au niveau de la Maison de l'Artisan (ministre)

Rabat — La ministre du Tourisme, de l'Artisanat, du Transport aérien et de l'Economie sociale, Nadia Fettah Alaoui a souligné, mardi à Rabat, que son département a opéré des changements importants au niveau de la Maison de l'Artisan, dans le but de promouvoir les conditions de l'artisanat et soutenir ce secteur.

En réponse à une question orale sur "la nouvelle stratégie que la Maison de l'Artisan va adopter pour promouvoir et soutenir les conditions de l'artisanat", présentée par le groupe du Rassemblement national des indépendants à la Chambre des conseillers, Mme Fettah Alaoui a souligné que les activités de la Maison de l'Artisan ont été au centre d'observations et de suggestions d'un certain nombre de professionnels, notant que le ministère a pris des mesures importantes, notamment le changement qu'a connu l'administration générale il y a près de deux mois.