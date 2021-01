Afrique: Ségolène Royal, ancienne ministre française de l'Environnement - « le Sénégal fait partie des pays qui ont le mieux géré la pandémie »

interview

C'est au pas de charge que Mme Ségolène Royal mène sa visite au Sénégal. Hier, après un séjour à Saint-Louis, elle a accordé un entretien au « Soleil » avant de se rendre au Palais de la République où elle a été reçue en audience, en début de soirée, par le Président Macky Sall. Invitée par le président du Comité national olympique et sportif sénégalais (Cnoss), membre du Comité international olympique (Cio), Diagna Ndiaye, l'ancienne ministre française de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer soutient l'organisation des quatrièmes éditions des Jeux olympiques de la jeunesse (Joj) prévus en 2026 au Sénégal. Elle reste également engagée dans le combat pour la nouvelle écologie qu'appelle la mondialisation.

Quelles sont les raisons de votre séjour au Sénégal ?

Le Sénégal, c'est un pays frère ! J'ai des liens très forts avec le Sénégal ! Et chaque fois que j'ai l'opportunité de venir ici, je le fais avec grand plaisir. Comme l'a dit l'Organisation mondiale de la santé (Oms), le Sénégal fait partie des pays qui ont le mieux géré la pandémie. J'ai rempli les conditions sanitaires. J'ai fait le test qui s'est révélé négatif et j'ai eu l'attestation d'entrée dans le territoire. Et voilà... (Rires)

Vous revenez de Saint-Louis, une ville au cœur des problématiques environnementales avec l'avancée de la mer. Un cas d'école pour beaucoup...

J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de travaux à Saint-Louis. C'est très important. J'ai été admirative du quai de pêche avec tous ces bateaux le long du fleuve. Saint-Louis est aussi menacée par le réchauffement climatique avec la montée du niveau de la mer. J'avais promis depuis longtemps de me rendre dans cette ville et c'est maintenant que j'ai pu honorer cet engagement. Lors de la Cop 21, nous avions créé la Coalition contre l'érosion des côtes, notamment celles de l'ouest africain. Je me suis renseignée et j'ai rencontré le directeur d'Eiffage sur les travaux entrepris pour consolider les digues et empêcher la dégradation du littoral. C'est d'autant plus important pour moi qu'en tant que présidente de la région Poitou-Charentes pendant 10 ans, j'ai eu à gérer la question des digues suite à la tempête Cynthia qui avait fait plusieurs morts. Depuis longtemps, je m'intéresse à l'érosion des côtes de l'ouest africain. Nous sommes dans la continuité des décisions prises lors de la Cop 21 au cours de laquelle le Président Macky Sall a joué un rôle essentiel puisqu'il a été un des grands leaders de la Conférence de Paris sur le climat, notamment sur la question de l'accès à l'eau. Toutes les initiatives prises par le Sénégal dans le domaine du solaire et des énergies renouvelables rejoignent le travail de ma fondation pour l'installation de maternités électrifiées au solaire en Casamance.

La pandémie du nouveau coronavirus a remis à jour notre rapport à l'environnement. D'aucuns estiment que c'est l'occasion d'une sorte de renouveau de l'écologie. Partagez-vous cette idée ?

C'est l'occasion de conscientiser plus les populations. Surtout que les crises sanitaires sont liées à la crise climatique et à la mondialisation effrénée et sans contrôle. Le réchauffement climatique produit de nouvelles maladies. Par exemple, quand j'ai écrit mon livre sur la justice climatique, il était important d'y noter que les pays africains ne sont pas responsables du dérèglement climatique ; ils en sont plutôt victimes. Il y a une grande responsabilité des pays industrialisés qui ont utilisé des énergies fossiles à grande échelle. De ce point de vue, les Chefs d'État africains, pendant la Conférence sur le climat, en particulier le Président Macky Sall, ont beaucoup pesé pour que l'Afrique rejoigne l'accord de Paris ; ce qui n'était pas évident. Ils auraient pu dire qu'ils attendaient un soutien pour la promotion des énergies renouvelables. Maintenant il faut passer à l'action pour le transfert des technologies concernant le développement durable. Le président Diagna Ndiaye fait beaucoup pour que les Jeux olympiques soient « développement durable ». Des jeux qui développent tout le potentiel lié à la construction durable, aux énergies renouvelables, le recyclage des déchets, le transport propre... À ce sujet, je suis heureuse que le Sénégal ait obtenu l'organisation de ces jeux ; d'où ma joie d'être présente au Cnoss. Dans la Commission environnement du Comité international olympique (Cio), il y a le Prince Albert de Monaco qui a beaucoup œuvré pour la Conférence de Paris sur le climat. J'ai aussi appris qu'il y aura autant de femmes que d'hommes chez les athlètes. C'est une bonne chose...

Vu que les principaux pollueurs sont les pays industrialisés, beaucoup au sein de l'opinion publique africaine ne considèrent pas l'écologie comme une priorité. Ils disent en substance que l'Afrique doit d'abord penser à s'insérer durablement dans l'économie-monde, à son industrialisation, à la solution de ses besoins primaires. Que leur répondez-vous ?

C'est une opportunité de sortir de la crise économique. Le développement durable, c'est aussi l'isolation des bâtiments, l'installation solaire pour les maisons, les transports collectifs, le compostage des déchets, l'économie circulaire, le tourisme durable ; toutes choses qui constituent des potentiels d'emplois et de développement d'activités. Il faut trouver du travail pour les jeunes. Ces derniers restent passionnés par les questions écologiques et environnementales. Ils ont compris que le réchauffement climatique amenait de nouvelles maladies. Ce, parce qu'il y a une circulation des virus. Certains soutiennent que le coronavirus est beaucoup lié à la déforestation, au transfert de virus de la vie animale sauvage vers l'humain. Il se peut que ce soit la faute d'un laboratoire chinois -on ne sait pas encore- mais ce qui est constant, c'est que partout où le réchauffement est accéléré, il y a des problèmes d'insécurité. Les gens sont obligés de se déplacer pour se nourrir et pour chercher de l'eau ; ce qui entraîne de fortes migrations Sud-Sud avec des risques de déstabilisation des États. Donc, l'écologie, ce n'est pas que l'écologie. C'est aussi l'alimentation, l'accès à l'eau potable, des emplois nouveaux et de la sécurité.

On souligne toujours que vous êtes native de Dakar. Comment jugez-vous le processus démocratique au Sénégal et son modèle de gouvernance ?

Je suis très heureuse que le Président Macky Sall ait été réélu. C'est une bonne chose. Il incarne la stabilité, la continuité. Il a beaucoup d'énergie, d'idées. C'est un grand leader et nous comptons beaucoup sur lui...

Alors que vous étiez présidente de région, la coopération décentralisée entre Poitou-Charentes et le Sénégal, en particulier avec Fatick, était très dynamique. Où est-ce qu'elle en est ?

On a lancé la coopération entre la région Poitou-Charentes et Fatick alors que le Président Macky Sall était le maire. Hier, j'ai reçu un coup de téléphone de la présidente du Parti socialiste (Mme Aminata Mbengue Ndiaye, présidente du Hcct, Ndlr) m'informant que les projets que nous avions lancés avaient grandi. La fromagerie qu'on avait créée -qui s'appelle fromagerie Ségolène et dont je suis très fière- fait son chemin. Il y a aussi le Centre caprin international que ma région avait aidé à créer. Des éleveurs de Fatick s'étaient rendus en Poitou-Charentes et des éleveurs français étaient venus ici. On avait même fabriqué, à Fatick, le chabichou (fromage au lait de chèvre à pâte blanche et molle ; appellation d'origine contrôlée, Ndlr). C'est un fromage que je recommande aux Sénégalais...