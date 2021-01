Sénégal: Vite dit - Pas beau à voir

L'introduction d'un module sur la sexualité dans le cursus scolaire a suscité une levée de boucliers dans notre pays. Et c'est parce que des esprits alertes ont su flairer, derrière l'approche genre, une tentative de légitimer un penchant homosexuel chez les jeunes, notamment les enfants.

Dire que le genre n'est pas un mot nouveau au Sénégal. Il renvoie au masculin et au féminin comme enseigné à l'école primaire. Ce n'est pas fortuit, d'ailleurs, si on dit une robe et un pantalon. Mais à l'heure des grandes mutations, ce concept de genre aurait fini par servir de brèche pour transformer le masculin au féminin et vice-versa. Et c'est la célèbre phrase de la philosophe Simone de Beauvoir qui sert de référentiel : «On ne naît pas homme, on le devient».

La féministe, réputée pour son anticonformisme, s'était offert le plaisir d'entretenir des rapports avec quelques-unes de ses élèves malgré une vie de couple avec Jean Paul Sartre. Mais sa thèse ne convainc pas ceux qui se conforment aux lois de la nature, du reste immuables, et qui considèrent que les différences morphologiques et biologiques suffisent pour déterminer l'identité d'une personne.