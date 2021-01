Sénégal: En toile de fond - Marqueurs et curseurs du nouveau monde

En une année, la pandémie de coronavirus a réussi la prouesse à mettre la question sanitaire au centre des enjeux mondiaux, reléguant du coup les préoccupations sécuritaires au second plan. En un laps de temps, une crise sanitaire locale est devenue planétaire. Les systèmes de santé des pays ont été obligés de s'adapter jusqu'à être dépassés. Il est rare de voir une menace sanitaire se globaliser en si peu de temps. C'est une première. Mais ne nous y trompons pas. Les menaces à venir seront toutes planétaires. Globalisation oblige. Leurs propagations se feront à grande vitesse... Le cycle des incertitudes gouvernera désormais l'humanité. C'est fini, les certitudes dans plusieurs domaines de la vie active.

Gardons donc à l'esprit que dans l'époque où nous vivons, les crises ne seront pas exceptionnelles. Elles se propageront de manière exponentielle et relèveront d'un caractère multidimensionnel. Nous vivons donc une ère «crisogène», avec des phénomènes de crise qui s'accélèrent et s'amplifient à un rythme soutenu. Ces crises sont aujourd'hui des menaces sécuritaires et sanitaires et sont des marqueurs et curseurs de notre monde... .

GLOCAL. C'est vers la fin des années 1960 que le Canadien Marshall Macluhan nous parlait déjà d'un monde devenu village planétaire en référence aux moyens de communications. Sa théorie très célèbre du «Global Village» a pendant longtemps rythmé la vie des sciences de l'information et de la communication. Macluhan n'avait pas tort de nous dire que nous sommes dans un monde «où l'on vivrait dans un même temps, au même rythme et donc dans un même espace». Une théorie confirmée aujourd'hui par la mondialisation du «tout et de tout». Parti du local, le coronavirus avec sa trajectoire virale a atteint un niveau global qui fait peur et inquiète.

L'interdépendance du monde a fait que les séquences sont aujourd'hui les mêmes dans presque toutes les télévisions du monde avec les mêmes conséquences sur nos vies et nos peurs. Partie de Wuhan en Chine continentale, cette pandémie a gagné, peu à peu, toutes les autres parties du monde. À ce jour, presque tous les pays du monde sont directement touchés. C'est dire que toute la planète est sujette à cette crise sanitaire. Dans notre époque contemporaine, rare événement n'a eu autant d'attention et donné tant de convulsions que cette urgence sanitaire qui a eu même le don de reléguer sur la touche les problématiques sécuritaires au premier rang desquelles la question terroriste. Son déclenchement a été local et ses répercussions globales. La connexion entre le local et le global n'a jamais été aussi fatale.

CONTINUUM SÉCURITÉ-SANTÉ. Depuis le début des années 2000, les bouleversements dans le monde ont été toujours portés par les menaces asymétriques de type sécuritaires qui ont fini de se mondialiser sous diverses formes (terrorisme, trafics de tout genre). Mais aujourd'hui, le coronavirus a montré aussi que les urgences sanitaires peuvent nous amener à une situation de dépassement avec ces scènes de vie qui ressemblent à bien des égards à des images de guerre et leur lot de désolation.

L'adaptation de nos systèmes de santé face à ce nouveau type de menaces doit se faire à l'aune de celui sécuritaire qui a eu à affronter des menaces du même type. C'est-à-dire de provenance inconnue, diffuse et confuse. Face aux menaces dites asymétriques incarnées essentiellement par le terrorisme, les appareils sécuritaires du monde entier ont été obligés de revoir leur dispositif. Formatés pour faire face aux menaces dites symétriques, c'est-à-dire venant d'un ennemi connu et localisé, souvent un État, ces appareils sécuritaires ont vu émerger en face d'eux, de nouvelles menaces diffuses et inconnues.

Dans leurs réponses, ils ont développé ce qu'ils appellent un continuum entre la sécurité et la défense, c'est-à-dire une coopération étroite entre les acteurs publics civils et militaires qui n'est pas contradictoire avec des cultures professionnelles et des référentiels juridiques spécifiques. La défense implique la protection d'un territoire face à des menaces externes alors que la sécurité a été mise en avant pour protéger les citoyens à l'interne. Ces deux aspects devraient être pris en compte pour voir comment faire face aux autres urgences sanitaires à venir. Et également mettre la riposte sanitaire en amont ou en aval, car devant être le fil conducteur de ce continuum... .