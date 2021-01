Cote d'Ivoire: Vœux du nouvel an / Mme Henriette Bédié, présidente de "Servir" - « La paix et la cohésion sociale dans notre pays »

A l'occasion du nouvel an, Mme Henriette Bédié a adressé ses vœux aux Ivoiriens. Dans son adresse, la présidente de la Fondation "Servir" a eu une pensée spéciale pour tous les disparus avant de souhaiter la paix à la Côte d'Ivoire.

Ci-dessous son adresse.

Ivoiriennes, Ivoiriens,

Chers frères et sœurs,

Chers enfants

Chers amis

Je souhaite solennellement vous dire merci pour tous vos messages pleins d'amour, de soutien et de votre solidarité à l'occasion de mon anniversaire le 28 décembre dernier!

Du plus profond de mon cœur, je vous remercie pour vos souhaits! Une année de plus, mais toujours autant de précieux amis! Merci !

Merci à vous tous, pour vos bons vœux, et surtout pour vos belles fleurs qui ont fait de ma résidence un beau jardin. Je me sens chanceuse de vous avoir tous comme frères, sœurs, amis, enfants et petits-enfants.

Au nom de ma famille et en mon nom propre, Je voulais juste vous envoyer ce petit message pour vous dire infiniment « MERCI ». Un merci sincère, personnel, particulier, spécial, illimité, empressé, loyal, authentique, gigantesque, énorme, vaste, bref, Merci tout simplement.

Vos souhaits d'anniversaire sont plus adorables que n'importe quel gâteau et plus lumineux que la lumière d'une bougie.

Cependant l'année 2020 a été difficile pour le monde entier et particulièrement pour la Côte d'Ivoire, à cause de la pandémie COVID-19 et la crise socio-politique.

Je veux avoir une pensée spéciale pour tous nos disparus et aussi ceux qui traversent en ce moment une période de détresse.

Pour cette nouvelle année 2021, mes vœux les plus chers pour vous sont : La santé, la prospérité, la paix et la cohésion sociale dans notre pays.

Bonne et heureuse année 2021.

Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire !