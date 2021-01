Cote d'Ivoire: Élections Législatives du 6 Mars prochain - Toutes les structures du RHDP engagées pour la victoire

Le Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (RHDP) peut compter sur toutes ses structures pour aller à l'assaut des électeurs en vue de la victoire aux élections législatives prochaines.

En effet, elles ont traduit hier au directeur exécutif, Adama Bictogo, leur détermination et leur engagement à accompagner le parti au pouvoir à la victoire afin de permettre au président de la République, Alassane Ouattara de mettre en œuvre son projet de société avec la majorité au parlement. C'était au cours d'une rencontre au siège du parti présidentiel à la rue Lepic.

Le ministre Amédé Kouakou Koffi au nom des directeurs exécutifs adjoints, Philippe Cragbé au nom des jeunes, Jeanne Peuhmond au nom des femmes et le représentant des enseignants ont tour à tour exprimé la ferme volonté de toutes les structures à œuvrer pour le triomphe de leur parti au soir des joutes électorales.

« Monsieur le directeur exécutif, 2020 a été une année extrêmement difficile pour notre parti avec le décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, président du directoire et candidat désigné, ainsi qu'avec le décès du ministre de l'Administration du territoire, Sidiki Diakité. Malgré toutes ces épreuves, vous avez conduit le parti à la victoire au terme de l'élection présidentielle du 31 octobre dernier. Nous sommes en 2021, vous pouvez compter sur nous et sur notre engagement à vos côtés de sorte à vous appuyer dans la gestion du parti et à faire en sorte que le RHDP ait la majorité des députés », a rassuré le ministre de l'Equipement et de l'Entretien routier, avant de formuler des vœux de bonheur, de succès, de santé, de prospérité et de paix à l'endroit du directeur exécutif.

Prenant la parole, le chef de la direction exécutive, Adama Bictogo, a indiqué que la rencontre avec ses collaborateurs et les responsables des structures spécialisées a permis aux uns et aux autres de présenter leurs vœux de nouvel an.

« C'était aussi l'occasion pour nous de faire le bilan de l'année 2020 et en même temps de nous projeter pour 2021 d'autant plus que le 6 mars nous avons les élections législatives durant lesquelles le Rhdp doit offrir au Président Alassane Ouattara une majorité confortable à l'effet de lui permettre de réaliser son projet de société : la Côte d'Ivoire solidaire. Nous sommes aussi venus partager son esprit d'ouverture, de dialogue, nous inscrire dans cette dynamique qu'il a faite engager par le Premier ministre Hamed Bakayoko. Pour notre projection, nous proposons d'aller après la désignation des candidats aux législatives, après que la Cei ait diffusé la liste des candidats, à un séminaire au mois de février pour accompagner tous les candidats qui auront été choisis à l'effet de leur faire profiter de l'expérience de la campagne présidentielle et leur indiquer leur feuille de route », a-t-il annoncé.

Tout en précisant que les candidatures à la candidature doivent être uniquement déposées dans les coordinations régionales au risque d'être déclarées nulles. » Le Rhdp reste dynamique et est en ordre de bataille », a-t-il affirmé.