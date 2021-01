Sénégal: Statut de l'artiste et des professionnels de la culture - La directrice des ARTs décline la suite du processus

Après l'adoption par l'Assemblée nationale du projet de loi relatif au statut de l'artiste et des professionnels de la culture et en attendant sa promulgation et la signature des décrets d'application et arrêtés d'extension, la directrice des Arts a décliné la suite du processus ainsi les axes majeurs de sa feuille de route. Khoudia Diagne compte travailler pour la structuration du secteur, la professionnalisation des acteurs culturels et l'achèvement cette année le grand projet de rénovation du Village des arts qui est en cours.

« Cette loi qui sera complété par des décrets d'application et arrêtés d'extension pour son effectivité, pose un cadre juridique qui va réglementer le statut de l'artiste et des professionnels de la culture » a expliqué la directrice des Arts, Khoudia Diagne. Selon elle, cette loi va régler la présomption de salaires et offrir une sécurité sociale pour les acteurs culturels ainsi que la licence pour les entrepreneurs culturels.

Autant d'innovations qui, poursuit-elle, « vont leur permettre d'être dans une logique de professionnalisation et qui seront plus amplement détaillées dans les décrets d'application et arrêtés en perspective ». Quid de sa feuille de route et de la marque qu'elle compte imprimer à la direction des arts ? Estimant que l'Etat est une « continuité », la nouvelle promue compte « mettre en œuvre les nombreux projets en instance qu'elle a trouvés ».

Toutefois, Khoudia Diagne soutient que « le plus grand chantier reste évidemment les textes d'application de la loi portant statut de l'artiste et des professionnels de la culture ».

« Nous allons nous y atteler en essayant de produire le plus rapidement possible et de concert avec les acteurs culturels, ces documents pour les faire valider », souligne-t-elle. Entre autres projets majeurs pour cette année et au-delà figurent « la structuration du secteur, la professionnalisation des acteurs culturels et le grand projet de rénovation du village des arts qui est en cours ». La directrice des Arts parie que « nous allons faire en sorte qu'il voit le jour avant la fin de l'année 2021 ».