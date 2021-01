Sénégal: Coronavirus - Macky Sall veut une stratégie nationale de vaccination dans les meilleurs délais

Dakar — Face au rebond de la pandémie de Covid-19, le chef de l'Etat veut une stratégie nationale de vaccination dans les meilleurs délais pour "prendre en charge et en priorité la vaccination du personnel médical et des groupes cibles qui nécessitent la plus grande attention".

"J'ai ordonné qu'une stratégie nationale de vaccination me soit proposée dans les meilleurs délais pour prendre en charge et en priorité la vaccination du personnel médical et des groupes cibles qui nécessitent la plus grande attention", a déclaré Macky Sall, mardi en soir, dans un message à la Nation.

"Bien sûr, le Sénégal continue sa collaboration dans le cadre de l'initiative Covax, avec l'OMS, ceci n'est pas contradictoire", a-t-il ajouté.

Le président de la République a décrété mardi l'état d'urgence, une mesure qui s'accompagne d"'un couvre-feu partiel, de 21 heures à 5 heures du matin, dans les régions de Dakar et Thiès (ouest)". Ces mesures prennent effet à partir de mercredi à 21 heures", dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19.

Depuis le 2 mars, le Sénégal a recensé 19.964 cas de Covid-19, selon le ministère de la Santé.

La maladie a fait 428 morts dans le pays, où 17.690 patients ont recouvré la santé. Selon le dernier bilan quotidien publié mardi matin, 1.845 personnes sont encore sous traitement. Les services du ministère de la Santé ne cessent, depuis plusieurs semaines, de mettre en garde les populations contre une nouvelle vague de Covid-19 jugée plus dangereuse que la précédente.

Le chef de l'Etat a assuré que "malgré cette nouvelle vague, cette poussée épidémique au plan international, le Sénégal dispose de ressources humaines et matérielles mais également financières pour agir efficacement afin de contenir la propagation de la maladie".

Lors de son message à la Nation à l'occasion du Nouvel an, Macky Sall avait déclaré que le gouvernement travaille à "l'acquisition de vaccins dans le respect des règles d'éthique en la matière".