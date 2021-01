Cote d'Ivoire: Football ivoirien / Mise sous tutelle de la FIFA - Et si le comité de normalisation était la solution attendue ?

analyse

La Fédération ivoirienne de football (FIF) est sous administration provisoire. Depuis le jeudi 24 décembre 2020, la FIFA a décidé de mettre en place un comité de normalisation.

Et cela, après le constat d'échec des dirigeants ivoiriens à tenir une procédure électorale pour renouveler le comité exécutif. Appuyée donc à l'art. 8, al. 2 de ses statuts, la Fédération internationale a décidé d'annuler complètement le processus électoral suspendu depuis le 27 août de l'année dernière, d'écarter le comité exécutif en place dont le mandat est échu, et de placer la FIF sous sa tutelle.

En clair, la FIFA a choisi de remettre tout le processus à plat. Aussi a-telle enjoint son comité de normalisation de gérer les affaires courantes, réviser partiellement les statuts et le code électoral de la FIF (lorsque nécessaire dans le contexte des élections) afin de garantir leur conformité avec les statuts et les exigences de la FIFA, et veiller à leur adoption par l'assemblée générale de la FIF.

En plus d'agir en qualité de commission électorale pour l'organisation de l'élection d'un nouveau comité exécutif de la FIF sur la base des statuts et du code électoral révisés, le comité de normalisation devra réviser les statuts de certaines parties prenantes. L'Africa Sports d'Abidjan et les différents groupements d'intérêt sont concernés par ce dernier point des missions de l'administration provisoire. Cette décision de la Fédération internationale a alimenté l'actualité en cette fin d'année 2020.

Après l'émotion et les états d'âme exprimés de part et d'autre, le comité de normalisation ne se présente-t-il pas comme la voie de sortie de crise ? Et si c'était la solution attendue depuis le déclenchement de la crise du football ivoirien depuis décembre 2017 ? De l'intervention de la FIFA La FIFA est intervenue dans le processus électoral par le bon vouloir des acteurs du football national.

L'actuelle administration provisoire est la résultante des divergences exprimées au grand jour par la famille du ballon rond. Au point où en mars 2018, les différents acteurs de la crise se sont retrouvés à Zurich sous la supervision de l'instance mondiale pour n'avoir pas réussi à laver leur linge sale en famille. Une tentative de résolution de la crise avortée.

La FIFA, pour donner l'alerte, suspend tout paiement en faveur de la FIFA. Si au niveau local, les positions se sont assouplies à un moment donné, la crise couvait toujours. Et le processus électoral n'a fait que crever l'abcès. La FIFA, qui s'est sentie humilier en Côte d'Ivoire face au refus du comité exécutif de regarder dans ses comptes, a trouvé l'alibi idéal. Aider en cela par les points 2 et 3 des dispositions finales du code électoral, elle intervient une première fois pour suspendre le processus électoral.

La FIFA en ce moment l'a fait pour «avoir une vue d'ensemble» et «intervenir au besoin pour garantir un déroulement du processus électoral conforme aux exigences statutaires et règlementaires applicables à toutes ses associations membres», peut-on lire dans le courrier signé de sa secrétaire générale, la Sénégalaise Fatma Samoura, à cet effet. Une intrusion que justifie le point 2 des dispositions finales du présent code qui stipule : «La FIFA a le droit d'intervenir, à tout moment, dans la procédure électorale des instances élues de la Fédération ivoirienne de football, pour en contrôler la conformité et vérifier le respect du présent code ainsi que des statuts et règlements de la FIFA».

Le point 3 des mêmes dispositions énonce : «De même, la FIFA peut, selon le cas, suspendre ou annuler la procédure électorale et/ou désigner une administration provisoire au sein de la Fédération ivoirienne de football». La fin du mandat du comité exécutif ajouté l'incapacité des instances dirigeantes à organiser une «procédure électorale conforme aux exigences statutaires et réglementaires applicables à toutes les associations membres de la FIFA» est comme un pain béni pour la faitière mondiale du ballon qui a sorti la chicotte et frappé fort avec la mise en place d'un comité de normalisation.

Le comité de normalisation, une nécessité Comme son nom l'indique, c'est un comité qui vient pour remettre les choses en place et organiser des élections afin d'offrir à la Côte d'Ivoire des élections selon les standards de la FIFA. Vu sous cet angle, cet organe ne pourrait être diabolisé. Mieux, il se présente comme le point de départ d'un nouveau bail de confiance entre les acteurs du ballon rond ivoirien qui ont du mal à se parler, se mettre ensemble.

Ce qu'a parfaitement caricaturé Me Roger Ouegnin dans ses traditionnels vœux aux sportifs ivoiriens. «J'émets (... ) le vœu que la décision de la FIFA ouvre de nouvelles perspectives pour notre football, tant sur le plan sportif que sur ceux de la bonne gouvernance et de l'éthique, ces valeurs n'étant pas dissociables d'une bonne politique sportive», a dit le PCA de l'ASEC Mimosas. La mise en place du comité de normalisation ne devrait pas être considérée comme une attaque à la Côte d'Ivoire où même une humiliation. C'est le voisin qui fait irruption dans notre maison quand on n'arrive pas à gérer nos soucis de foyer et surtout quand nos éclats de voix l'indisposent. Il n'y aurait pas eu l'intervention de la FIFA si tout a été fait dans les normes.

Cet organe de la FIFA a juste douze mois pour tout aplanir et convoquer le collège électoral. Ce délai ne serait tenu que si toutes les parties prenantes acceptent de collaborer, si tous sont autant préoccupés par l'intérêt du football ivoirien. Car le football en Côte d'Ivoire et ses acteurs doivent retrouver au plus vite le sourire.

Surtout que ce comité mis en place par la FIFA est même en mesure d'organiser un championnat régulier, d'engager le pays dans des compétitions, colloques, congrès, à l'international. Ce qui est attendu des dirigeants ivoiriens, c'est de reconnaitre leur échec et d'assumer leurs responsabilités. Et d'accompagner l'administration provisoire dans sa mission. Plus qu'une sanction, cet organe s'avère comme une nécessité.

Mais cela ne semble pas être de l'avis de tous. Surtout le comité exécutif qui a saisi le Tribunal arbitral du sport (TAS) aux fins d'annuler cette décision. Mieux, la FIF veut faire signer une pétition par certains membres actifs pour dire non à la FIFA. Le spectre d'une suspension Le comité exécutif peut le faire, et est même parfaitement dans son droit. Le TAS est l'ultime recours en ce qui concerne le règlement des litiges sportifs. Mais de quelle légalité et légitimité jouit ce comité exécutif dont le mandat a échu depuis de longues semaines ?

En agissant ainsi, ne fait-il pas courir le risque d'une suspension de la Côte d'Ivoire ? Le directeur exécutif a essayé, récemment sur une chaine de télévision, de faire une corrélation entre la décision de la FIFA et l'élection du futur président de la CAF. Une joute électorale dans laquelle est engagé l'Ivoirien Jacques Anouma.

Mais faut-il le rappeler, le comité de normalisation fonctionne comme une fédération normale avec un droit de vote à la CAF et à la FIFA. A ce niveau, la candidature d'Anouma ne saurait en pâtir. Ce qu'il faut craindre plutôt, c'est de voir les agissements de certaines personnes contraindre la FIFA à prendre une décision extrême.

Celle de suspendre le pays de toutes les compétitions organisées sous son égide. Les défis sont énormes. Notamment les qualifications de la CAN 2022 et de la Coupe du Monde 2022, les Jeux Olympiques 2020, et surtout l'organisation de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Et c'est tout le football ivoirien et ses acteurs qui payeront ainsi un lourd tribut d'une bataille juridico-juridique qui n'a que servi les intérêts de certaines personnes.

Aujourd'hui comme l'a révélé le président du Stella Club d'Adjamé, Salif Bictogo, dans les colonnes du confrère Supersport : «Il faut éviter la défiance et la belligérance avec la FIFA». Une façon de demander aux membres actifs qui s'apprêtent à signer une pétition contre la décision de la FIFA de surseoir à leur projet.

Avec le comité de normalisation, il n'y a ni vainqueur ni perdant. Il n'y a qu'une volonté de trouver une sortie de crise au football ivoirien à l'arrêt depuis mars 2020. Pour qu'enfin ces milliers de footballeurs puissent retrouver la joie de pratiquer ce qu'ils ont choisi comme travail. Le comité de normalisation est loin d'être la panacée absolue pour sortir de la crise.

Mais il se présente tout de même comme une alternative louable pour répartir de plus belle. Et si bien sûr les acteurs et autres membres actifs sont animés de bonne foi. Des pays, le Bénin, le Togo, le Mali, le Cameroun, les Comores,... ont connu des administrations provisoires. Mais ils s'en sont sortis encore plus forts.

Car, à travers le comité de normalisation, c'est une invite de la FIFA aux associations nationales à œuvrer pour une meilleure gouvernance. Douze mois, c'est trop ! Mais c'est aussi peu. La Côte d'Ivoire du football est sous tutelle de la Fédération internationale parce qu'elle n'a pas su résoudre ses propres problèmes. Alors autant s'entendre une fois pour sortir de ce joug de la FIFA.