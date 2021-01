Congo-Kinshasa: Antwerp - Dieumerci Mbokani mis en quarantaine !

Pour le premier match de l'année, l'Antwerp pourrait se passer des services de Dieumerci Mbokani lors du déplacement dimanche prochain à Malines.

Selon la Dernière Heure, Dieumerci Mbokani, Nana Ampomah, Guy Mbenza, Cristian Benavente, Martin Hongla et Junior Pius se sont rendus à l'étranger malgré des directives du club déconseillant clairement de quitter le pays. L'Antwerp a confirmé qu'ils "devront passer un certain temps en quarantaine en fonction de leur date de retour". Il est plus que probable qu'ils ne seront pas disponibles pour le match de championnat face au FC Malines dimanche.

Le club anversois entend souligner qu'il applique correctement le protocole lié au coronavirus. Le club affirme qu'il « attache une grande importance à la responsabilité sociale, à la sécurité et à la santé » et suit aussi fidèlement que possible les règles du gouvernement et les protocoles convenus de la Pro League.

En effet, Dieumerci Mbokani, auteur de huit buts, revient de la RDC où il est allé passer ses vacances et fêter avec ses proches pour la fin d'année. Selon le protocole de prévention contre la pandémie de Covid-19, le Congolais de 35 ans doit passer par la casse de la quarantaine comme l'indique un communiqué de son club « plusieurs joueurs partis à l'étranger lors de la courte vacance hivernale vont bel et bien se mettre en quarantaine et devront probablement manquer la reprise du championnat. »