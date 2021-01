Cote d'Ivoire: Plans de soutien Covid-19, divers et imprévus du budget 2021 - Moussa Sanogo apporte des éclairages

Voté à l'unanimité à l'Assemblée nationale et au Sénat, le budget 2021 de l'Etat s'équilibre en ressources et en charges à 8 398 milliards de FCFA.

Tout comme les autres budgets élaborés et conformément aux dispositions de la loi organique de 2021 relative aux lois de finances, le budget 2021 comporte une ligne de provisions, destinée aux divers et imprévus. 337,2 Milliards de FCFA sont destinés à cette ligne de provisions.

« L'existence d'une telle ligne ne signifie point que l'Etat n'a pas une vision claire des activités qu'il entend mener. En général, lorsqu'un budget est élaboré, la ligne "Divers et imprévus" représente autour de 5% du budget. Cette somme peut être plus ou moins importante suivant le degré d'incertitudes qui pèse sur l'environnement socio-économique », a expliqué le ministre du Budget et du Portefeuille de l'Etat, Moussa Sanogo.

A l'en croire, les ressources inscrites sur cette ligne servent à prendre en charge les dépenses accidentelles dues à des événements imprévus. Au niveau des dépenses de fonctionnement, ces dépenses sont liées à la création de nouveaux EPN, aux dégâts causés par les pluies diluviennes, le décoiffement des toitures des écoles, le réaménagement technique du Gouvernement ou la réorganisation administrative des services.

Quant aux dépenses d'investissement, les provisions serviront à assurer la mise en place des contreparties aux ressources extérieures pour le financement des projets prioritaires du Gouvernement dont l'accord de financement a été finalisé avec les partenaires techniques et financiers en cours de gestion budgétaire. En outre, Moussa Sanogo a précisé que l'utilisation de ces ressources obéit à des procédures.

A savoir, la saisine du ministre du Budget et du Portefeuille de l'Etat, ensuite, l'examen de la requête par la DGBF qui analyse le caractère imprévisible de la dépense et sa pertinence, et enfin, à la prise d'un acte modificatif par le ministre chargé de Budget (Arrêté ou décision de prise en charge). Concernant les ressources inscrites au budget 2021 au titre des plans de soutien COVID-19, il s'agit d'assurer la poursuite des activités prévues pour la mise en œuvre de ces plans.