Egypte: Le Président Al-Sissi suit le déplacement du gouvernement vers la nouvelle capitale administrative

Le Président Abdel Fattah Al-Sissi s'est réuni aujourd'hui avec le Premier Ministre le Dr. Mostafa Madbouly, le ministre des Communications et des Technologies de l'information le Dr. Amr Talaat, le ministre du Logement, des services publics et des communautés urbaines le Dr. Assem Al-Gazzar, le conseiller du Président de la République pour l'urbanisme le major-général Amir Sayed Ahmed, et le PDG de la société de la nouvelle capitale administrative M. Ahmed Zaki Abdine.

En plus du chef de l'Agence centrale pour l'organisation et l'administration le Dr. Saleh Al-Cheikh, le chef de l'Organisation arabe pour l'industrialisation M. Abdel Moneim Al-Terras, le chef adjoint de l'Autorité de génie des forces armées le major-général Imad Saafan, et le chef du Département des systèmes d'information des forces armées le major-général Yasser Kamel Abo Mandour.

Le porte-parole de la Présidence de la République a déclaré que la réunion a porté sur les axes du plan opérationnel de transfert des agences gouvernementales vers la nouvelle capitale administrative.

Dans ce contexte, M. le Président a dirigé d'intensifier les efforts des programmes de formation pour les employés et les cadres du gouvernement sur les méthodes scientifiques modernes de l'administration, dans le cadre de la préparation du gouvernement à se déplacer vers la nouvelle capitale administrative, dans le but d'améliorer le système et l'approche du travail du gouvernement afin de développer les services publics pour les citoyens, d'une manière qui réalise un bénéfice mutuel pour le citoyen et l'État en fournissant des plates-formes gouvernementales avancées pour effectuer des transactions gouvernementales dans le cadre de la transformation numérique globale du pays.

De plus, lors de la réunion, on a examiné les efforts de préparation préliminaires pour le transfert des agences gouvernementales à la capitale administrative, y compris l'équipement technologique et les réseaux de communication fermés pour les bâtiments du quartier gouvernemental, la création d'un centre de communication principal, un centre de données unifié pour l'État et un modèle d'archive électronique, en plus du développement des capacités humaines grâce à des programmes de développement et de formation humanitaire. Outre, le renforcement des capacités et le développement des compétences selon les fondamentaux fonctionnels généraux sur le fonctionnement des nouveaux systèmes d'information, la gestion de contenu numérique et l'archivage électronique des documents, ainsi que les tests d'aptitude et de performance.

De même, on a présenté la situation exécutive de l'infrastructure numérique, de la cybersécurité et des services d'information dans ses différents axes. Ainsi que les phases organisationnelles dans la nouvelle capitale administrative que ce soit au niveau de la sécurité ou du service, de la gestion des services publics ou du gouvernement intelligent.