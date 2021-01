Togo: La Haute Autorité de l'audiovisuel suspend le journal «l'Indépendant Express»

Après avoir passé les derniers jours de l'année à la gendarmerie, Carlos Ketohou, le directeur de publication de « l'Indépendant Express » a été entendu par la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. À l'issue de cette audition, l'institution de régulation suspend le journal de parution sous toutes ses formes et demande au juge de lui retirer son récépissé.

Après quatre nuits respectivement dans les locaux de la brigade anti-gang et le service de recherches et d'investigations criminelles, Carlos Ketohou a été libéré le 2 janvier sur intervention de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication.

L'instance de régulation des médias après l'audition du directeur de publication, lundi, a estimé qu'il avait violé des règles du code de déontologie de la presse togolaise notamment la diffamation et les affirmations gratuites.

Mathias Ayéna, rapporteur de la Haac : « Le président du tribunal a été saisi pour retirer le récépissé de parution de l'Indépendant Express en vertu de l'article 26 de la Constitution togolaise qui dit que seule une décision du juge peut interdire une publication. »

Carlos Ketohou, « consterné et déçu »

« Ma rédaction et moi ne sommes pas (encore) sortis du traumatisme de ma détention à la gendarmerie quand on nous annonce le retrait de mon récépissé, nous confie Carlos Ketohou.

Je suis consterné et déçu par cette décision, mais je prends acte. Et je prends des dispositions juridiques pour me défendre et pour que le droit soit dit. Parce qu'on ne peut pas galvauder les étapes préliminaires pour prendre une décision aussi lourde ! Ce serait vraiment dommage que l'on connaisse ce grand recul. »

Carlos Ketohou va faire un recours en annulation de la décision devant la chambre administrative. Le patronat de la presse togolaise déplore de son côté la lourdeur de la sanction et demande au tribunal de prendre décision à la hauteur du délit.