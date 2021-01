Egypte: Le Président Al-Sissi accueille l'envoyé spécial de Ghana

Le Président Abdel Fattah El-Sissi a reçu aujourd'hui l'envoyé spécial du Président de la République du Ghana l'ambassadeur Annan Cato, en présence de Chef des Renseignements généraux de l'Égypte.

Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que la réunion a été témoin d'un certain nombre de questions de coopération bilatérale entre l'Égypte et le Ghana dans les domaines du commerce, de l'investissement, et de l'échange d'expériences, en ce qui concerne les moyens d'agir contre les répercussions de la pandémie de Corona, ainsi que du rôle de l'Égypte dans le soutien des efforts du Ghana en matière de développement, en transmettant son expérience globale à cet égard.

De son côté, l'envoyé du Président de la République du Ghana a exprimé son honneur de rencontrer M. le Président, transmettant à Son Excellence les salutations de son frère, le Président ghanéen, soulignant les liens historiques et étendus entre les deux pays et peuples frères, louant aussi la centralité du rôle égyptien en tant que pilier fondamental de la stabilité, de la sécurité et de la paix au continent africain.

Le porte-parole a ajouté que M. le Président Al-Sissi, demandé de transmettre ses salutations à son frère, le Président ghanéen "Nana Akufo Addo", mettant l'accent sur l'importance cruciale des relations historiques entre les deux pays, et la position particulière du Ghana avec le peuple égyptien. Signalant ainsi, la volonté de l'Égypte de renforcer ses relations avec le Ghana, représentant un modèle de construction et de coopération entre les pays africains au profit des peuples du continent, à travers l'utilisation optimale des énergies et des ressources en Afrique, tout en exprimant la confiance de sa souveraineté dans les contributions efficaces de son frère, le Président ghanéen à la lumière de l'accueil par le Ghana du secrétariat de l'Accord de libre-échange continental africain, qui aura un impact positif sur le soutien de la coopération économique et du développement du commerce intracommunautaire au niveau continental. Il a été convenu de renforcer les efforts conjoints à cet égard pour assurer le fonctionnement efficace de la Zone de libre-échange continentale et accroître les étapes d'intégration économique et commerciale entre les pays du continent.