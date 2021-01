Egypte: Le Président Al-Sissi accueille le secrétaire du Trésor des États-Unis

Le Président Abdel Fattah Al-Sissi a accueilli aujourd'hui le secrétaire du Trésor des États-Unis M. "Mnuchin", en présence du ministre des Finances le Dr. Mohamad Maeit, et du chef des renseignements généraux.

Le porte-parole de la Présidence a déclaré que M. le Président Al-Sissi a demandé de transmettre ses salutations au Président américain "Donald Trump", tout en appréciant son rôle dans le renforcement des relations bilatérales entre l'Égypte et les États-Unis, dans tous les domaines au cours des dernières années, et affirmant en même temps la volonté de l'Égypte de renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays, dans le cadre des relations de partenariat stratégique élargies. Ainsi que du rôle vital de ce partenariat dans l'instauration de la stabilité dans la région du Moyen-Orient.

De son côté, M. Mnuchin a transmis les salutations du Président américain à SE le Président Al-Sissi, affirmant l'appréciation de son pays pour les relations stratégiques avec l'Égypte, tout en tenant compte du poids politique de l'Égypte sur le niveau régional, ce qui contribue à l'équilibre dans la région. Dans ce contexte, il a salué les positions rationnelles de l'Égypte sous la direction du Président Al-Sissi, ainsi que son rôle dans la promotion de la coopération aux niveaux bilatéral et régional.

Le porte-parole a ajouté que les deux parties ont examiné certains dossiers régionaux, y compris les développements du dossier du barrage de la Renaissance. À cet égard, M. le Président a exprimé sa gratitude pour les efforts des États-Unis sous la direction du Président "Trump", dans ce contexte, et l'implication personnelle de M. "Mnuchin" au processus des successifs de négociations tripartites qui ont eu lieu à Washington au début de l'année dernière. Dans ce contexte, le secrétaire du Trésor des États-unis a salué l'objectivité et l'esprit positif de l'Égypte lors de ces négociation.

D'autre part, les deux parties ont également examiné l'évolution de la question palestinienne et les moyens de relancer le processus de paix. Alors que M. le Président a affirmé la position ferme de l'Égypte à cet égard pour parvenir à une solution juste et globale garantissant les droits du peuple palestinien, et établir son État indépendant conformément aux références internationales, exprimant l'aspiration de l'Égypte à une coopération continue avec les États-Unis à cet égard. Étant donné que la question palestinienne est au cœur des problèmes du Moyen-Orient, et sa résolution mènera toute la région au mieux, en ouvrant de nouveaux horizons pour la coopération au niveau régional et en sapant le terrorisme et l'idéologie extrémiste. Outre, il a souligné que cette appréciation est le résultat d'une longue expérience et de la réalité de l'Égypte, étant un précurseur poursuivant la voie de la paix dans la région pendant plus de quatre décennies, une voie par laquelle on a pu trouver le meilleur moyen de régler les problèmes politiquement et parvenir à la stabilité, passant à la construction et au développement dans l'intérêt des peuples et des générations futures.