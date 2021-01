Egypte: OGI - Le pays conduit les efforts arabes pour contrer les ingérences étrangères

L'Egypte, sous la direction du président Abdel Fattah Al-Sissi, conduit les efforts arabes visant à sensibiliser la nation aux défis auxquels est confrontée la sécurité nationale arabe en général et de nombreux pays arabes en particulier, a affirmé mardi l'écrivain journaliste Diaa Rachwan, chef de l'Organisme Général de l'Information (OGI).

Dans l'éditorial du septième numéro de la revue "des horizons arabes et régionaux" - qui est une périodique politique et scientifique complète publiée par l'OGI - M. Rachwan a fait référence au rôle central de l'Égypte dans le soutien de l'Irak contre toute intervention étrangère, et la position ferme et sage de la direction politique égyptienne envers la crise libyenne, de même que son rôle dans la lutte contre les menaces directes à la sécurité arabe.

Cette périodique permet aux chercheurs de tous les pays arabes de publier des études, des recherches et des rapports sur tous les problèmes arabes politiques, économiques, sociaux, médiatiques et culturels.

Vu l'importance de la question palestinienne, le dossier principal du numéro avait pour thème "l'affaire du siècle" qui présente la vision des grands écrivains sur le "projet de paix américain" et les différentes positions de la Palestine, d'Israël, des pays arabes, européens et régionaux, de la Russie et de la Chine à l'égard de ce projet.