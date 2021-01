Egypte: Le PM ordonne la mise en œuvre du plan de passage au système d'irrigation moderne

Le premier ministre Moustafa Madbouly a affirmé mercredi l'importance d'œuvrer à répondre à tous les besoins nécessaires pour mettre en œuvre le plan de l'État pour le passage à l'irrigation moderne.

Lors d'une réunion tenue par visioconférence avec les ministres de l'Eau et de l'Irrigation Mohamed Abdel Aty, des Wakfs Mohamed Moukhtar Gomaa, de la Justice Omar Marawan, des Finances Mohamed Maait et de l'Agriculture El-Sayed El-Qusseir pour le suivi de l'application de ce système, le Premier ministre a affirmé que le président Abdel Fattah Al-Sissi accordait un vif intérêt à ce sujet vu ses grands résultats positifs que ce soit au niveau national ou au niveau des agriculteurs, notamment l'amélioration de la qualité des cultures, l'augmentation de leur productivité, la réduction des coûts d'exploitation et la hausse de la rentabilité des exploitations grâce à une utilisation efficace de la main-d'œuvre, de l'énergie et de l'eau.

Pour sa part, M. Abdel Aty a affirmé que les systèmes d'irrigation modernes convenaient à toutes les anciennes et nouvelles terres agricoles, et que l'application de ces systèmes visait à améliorer l'efficacité de l'eau et l'irrigation des champs et à assurer l'équité dans la distribution de l'eau, faisant état des prêts accordés par les banques nationales aux agriculteurs à intérêt simple pour le financement des projets de conversion vers les systèmes d'irrigation modernes.

Dans le même contexte, le ministre de l'Agriculture a indiqué que le nouveau système serait mis en œuvre grâce à la modernisation des systèmes d'irrigation pour passer de l'irrigation par inondation à l'irrigation moderne, au goutte-à-goutte, à l'arrosage par aspersion, à l'irrigation de surface et à pivot, et à l'application de pratiques agricoles économes en eau, tels que le nivellement au laser, et l'expansion de nouvelles variétés, en plus de réduire les cultures gourmandes en eau.