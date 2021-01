Maroc: Marsa Maroc - Mise en service commerciale du TC3 au port de Tanger Med 2

Casablanca — La mise en service commerciale du terminal à conteneurs 3 (TC3) du port de Tanger Med 2 a été effectuée, vendredi dernier, après 18 mois de travaux pour un investissement de près de 175 millions d'euros (M€), indique, mercredi, le groupe Marsa Maroc.

Cette mise en service, marquée par la réception de Tanger Alliance, filiale de Marsa Maroc, Contship Italia, Eurogate International et Hapag-Llyod, de son premier navire porte-conteneurs, concerne une large partie du Terminal, la mise en service de l'ensemble étant prévue au plus tard en juin 2021, fait savoir Marsa Maroc dans un communiqué.

Ce terminal est établi sur une superficie de 36 Ha et dispose de 800 mètres linéaires de quai fondés à 18 mètres de profondeur, précise la même source, notant qu'en termes d'équipements, le TC3 est doté de 8 portiques de quai (STS) permettant de charger et décharger les plus grands porte-conteneurs au monde, ainsi que de 22 portiques de parc (RTG) pour le stockage des conteneurs. Il offrira à terme une capacité de 1,5 million d'équivalent vingt pieds (EVP).

Et de rappeler que Conformément à la convention de concession qui la lie à Tanger Med 2, Tanger Alliance est en charge de la réalisation des superstructures et des équipements, du recrutement des moyens humains et de la mise en place de tous moyens nécessaires au bon fonctionnement du TC3.