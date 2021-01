Afrique: Dans la cour des grands

Les Éperviers A' participeront pour la première fois au tournoi qui célèbre les joueurs locaux du continent.

Pour la première fois de leur histoire, les Eperviers A' participeront à la phase finale du CHAN. Un adversaire que le Maroc, le Rwanda et l'Ouganda ne doivent pas prendre à la légère du fait de son statut de néophyte. Ce d'autant plus que pour décrocher leur ticket de qualification, les poulains de Jean-Paul Abalo-Dosseh ont éliminé le Nigeria, au deuxième et dernier tours qualificatifs en s'imposant sur le score de 4 buts à 1 à l'aller et tombant au retour par 0 but contre 2.

C'est le 30 novembre 2020 que la préparation à la participation à ce premier rendez-vous continental a commencé pour les Éperviers A'. Ce, après une dérogation accordée par le ministre des Sports et des Loisirs, Lidi Bessi-Kama. En effet, le Togo était en pleine application des mesures restrictives dans le cadre de la gestion de la riposte contre la Covid-19. Dès cet instant, il n'y a plus eu de répit dans la préparation de ce tournoi. Les regroupements duraient cinq, sept voire 12 jours avec un intervalle d'un ou de deux jours, juste le temps pour les joueurs de souffler un peu. Un effectif, principalement composé des « héros d'Agege », ceux qui ont permis à la sélection de décrocher cette première qualification au CHAN.

Sur le plan administratif, les Eperviers A' ont déjà touché leurs primes de participation. Une information dévoilée dans un communiqué signé du secrétaire général par intérim, Hervé Agbodan, le 10 décembre 2020. On apprendra aussi qu'après discussion entre la Fédération togolaise de football et le ministère des Sports et Loisirs, les deux parties se sont entendues pour offrir des meilleures conditions de préparation à la sélection nationale amateurs. Elle entre en compétition le 18 janvier prochain face au Maroc, tenant du titre, au stade de la Réunification à Douala.