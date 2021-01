Gabon: "La Drépanocytose reste encore un problème d'actualité"Dr Lucrèce Délicat Loembet

"La drépanocytose, encore appelée anémie falciforme, est une maladie génétique fréquente. Cette maladie génétique entraîne des crises extrêmement douloureuses et potentiellement mortelles" nous explique le Docteur Lucrèce Délicat, épouse Loembet. Dans un échange avec la Rédaction de Gabonews ,elle nous parle de son ONG dénommée "ONG Drépazérocytose GABON" et de ses activités. La Santé des patients souffrant de la drépanocytose reste la priorité de cette ONG.

Vous êtes la première responsable de l'ONG DrepaZeroCytose Gabon. Parlez-nous d'elle.

L'ONG Sickle Cell Disease Organization of Gabon (SCDOGa) ou DrepaZeroCytose Gabon, est une organisation non gouvernementale à but non lucratif qui dans le domaine de la santé et dont le l'objectif principale est le soutien à l'éducation,la Prise en charge et la Recherche sur la drépanocytose et les autres hémoglobinopathies au Gabon.

Elle a été créée le 7 Novembre 2018 et son siège est situé à Franceville dans la province du Haut-Ogooué. Elle est composée de médecins, de chercheurs, des personnels de santé, des personnes sensibles à la cause de la drepanocytose et des parents d'enfants souffrant de la drepanocytose.

L'an 2020 vient de passer le témoin à 2021. Comment votre Ong a t-elle vécu l'avènement de la pandémie du Covid-19 ?

Il est vrai que le COVID-19 a considérablement modifié notre conception du soutien et aussi les différentes programmation des activités prévues pour l'exercice 2019 2020. Néanmoins, ONG DrepaZeroCytose a rapidement rebondi en réfléchissant sur les différents moyens d'information des populations non seulement sur la drépanocytose mais aussi sur la maladie COVID-19. Nous avons donc entamé une série de flyers des prospectus que nous avons périodiquement publié sur notre page Facebook et aussi organiser certains Webinaires portant sur les thèmes d'actualité. Comme exemple je peux citer la responsabilité parentale en temps de Covey 19 ou encore COVID-19 et drépanocytose quel comportement adopté ? Ce sont donc là les thèmes qui ont permis aux parents d'être informés.

Nous avons aussi insisté sur le respect des rendez-vous avec les médecins traitants, sur l'obligation et la prudence qui exige d'éviter l'automédication surtout pour les enfants drépanocytaires et nous avons aussi insisté sur le respect du carnet vaccinal des enfants drépanocytaires, tout cela a été fait par le biais des réseaux sociaux. Sans oublier de rappeler les mesures de prudence telles que le respect des mesures barrière pour éviter toute contamination à Covid-19.

Pour finir,cette année n'a pas été une année comme les autres, vu que nous n'avons pas pu organiser notre journée scientifique d'informations et dépistage gratuit de la drépanocytose au niveau des provinces qui avait été sélectionnées. Mais nous osons croire que pour cette année 2021 nous arrivons à réaliser cela.

Nous déjà de plein pied dans la nouvelle année. Quelles sont les perspectives de l'Ong Drépazérocytose Gabon ?

Il faut d'abord appeler que notre année a commencé par la rentrée de l'O.N.G. qui a eu lieu le 7 Novembre 2020. Rentrée qui nous a permis de mettre en place un calendrier d'activité pour l'exercice 2020-2021 donc pour l'année 2021.

Pour cette année nous avons donc prévu d'accentuer nos activités de sensibilisation sur ja drépanocytose au niveau des lycée. La nouveauté c'est que nous allons aussi sensibiliser au niveau des écoles primaires. La Drépanocytose, reste encore un problème d'actualité et seule la sensibilisation peut nous permettre d'atteindre un des objectifs fixés par le ONG notamment celui de réduire considérablement la transmission de la maladie en sensibilisant les jeune des lycées collèges mais aussi ceux du primaire.

Une autre activité qui est en ce moment nous occupe considérablement, est l'activité de l'enquête socio-économique qui nous permet de recenser les foyers ayant au moins un enfant drépanocytaire. Ceci dans le but non seulement d'effectuer une cartographie des enfants drépanocytaires dans la commune de Franceville dans un premier temps mais aussi leur donner les bonnes informations sur cette pathologie, mais aussi sur la possibilité d'obtention d'une carte ALD donc d'Affection de Longue Durée au niveau de la CNAMGS.

Vu que nous poussons les ports de différents types de maison ou de toutes les maisons il est aussi important de noter ici que le but de cette enquête est aussi ,inciter les gens à connaître leur statut hémoglobine unique afin d'éviter de transmettre le gène responsable de la drépanocytose à leur descendance.

Nous avons aussi prévu pour ce mois de janvier installer Les relais provinciaux de l'ONG DrépaZéroCytose GABON dans les provinces de l'Ogooué-Ivindo et du Woleu-Ntem

Pour l'ONG DrépaZéroCytose GABON , la Santé des patients souffrant de la drépanocytose reste notre priorité.